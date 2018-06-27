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權值股不給力 台股收跌41.14點

2018-06-27 13:48經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

美股收盤止跌回穩，台股今日開盤走高在觸及10,800點後，遭遇賣壓而使指數出現震盪，接近午盤時，台積電（2330）及大立光（3008）股價下滑，也拉低指數至平盤附近，盤面上以漲價概念股表現最強勢，台股收盤指數為10701.03點，下跌41.14點，成交量為1,458.51億元。

今日權值股不給力，台灣50指數盤中跌幅超過大盤指數，大立光及台積電在盤中的表現疲軟，昨日強勢的統一超（2912）回檔修正之外，微星（2377）、旺宏（2337）與虹冠電（3257）等股價也走弱。不過，漲價概念股的被動元件、矽晶圓及MOSFET等相關個股續呈多頭走勢，尤其是被動元件的國巨（2327）、禾伸堂（3026）進入除權息融券回補的軋空走勢。上櫃個股中，大中（6435）、尼克森（3317）、環球晶（6488）、昂寶-KY（4947）及凱美（5317）等股表現強勢亮眼。

群益投顧表示，短線預期大盤指數在年線附近有支撐，外資連續賣超動作在短期內不易改變，盤面仍由漲價概念股領漲，接下來觀望7月6日實施中美第一階段將課徵25%關稅，未來幾天除非出現重大轉機，否則台股面臨外資提款的賣壓難解。持續關注外資賣超力道與美元走勢，雖然大盤在下探年線支撐之後，隨即出現反彈，但是未來一周國際變數仍多，預期台股在國際利空尚未出盡之前，仍以將呈現弱勢整理走勢。

台股台積電
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