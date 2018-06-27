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合晶今年業績上看90億元 明年挑戰百億元目標

2018-06-27 08:38經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

半導體矽晶圓合晶（6182）今日召開股東會，受惠於市場價格趨勢往上，且產能陸續增加，法人估計，其今年業績上看90億元，可望站上8年以來新高，而明年業績將進一步挑戰百億元的水準。

合晶去年EPS為0.67元，今年首季EPS為0.51元，4月為0.27元，合計前四月已超過去年的表現，前五月合併營收則為35.02億元，年增近四成。法人認為，該公司6月業績還會比5月更佳，進入下半年，單季營收可望持續提高，等於今年營收將逐季成長。

合晶是重摻矽晶圓的重要供應商，受惠於汽車電子等應用發展，該公司的產能約有將近八成都是重摻產品，在6吋方面甚至可達九成。法人認為，由於近期重摻矽晶圓漲幅大致高於輕摻產品，8吋與6吋的重摻產品在市場上很吃香，所以該公司第3季的獲利增幅應可優於同業，全年EPS上看2.5元至3元水準。

在矽晶圓價格方面，據了解，合晶第3季平均漲幅約8％至10％。至於產能方面，合晶積極增加8吋矽晶圓產能，其龍潭廠目前矽晶圓月產能已達28萬片，預計第3季時可逐漸擴增至30萬片，而中國鄭州8吋廠也規畫於第3季試產，初期業績貢獻仍有限，第4季可開始量產。

矽晶圓合晶營收
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