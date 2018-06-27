國際貿易戰未歇 法人：布局台股宜慎

2018-06-27 08:36 中央社 台北27日電



國際貿易戰升溫，外資連續賣超台股並匯出，造成新台幣連4貶，再加上台股重量級個股順利填息與否成為指標，所幸台股仍力守年線。法人表示，貿易戰未歇，布局台股宜謹慎。

今晨收盤的歐洲3大主要股市因市場擔心全球貿易戰加劇重挫，今天試圖收復失土，但成效不彰，收盤漲跌互見；美股今天收高，主因油價上漲拉抬石油相關股，道瓊工業指數上漲30.31點或0.12%，以24283.11點作收。

美中貿易戰衝突未歇，持續影響全球金融市場，全球股市皆慘淡，台股26日依然下挫，收盤創近7週低點；新台幣以30.412元兌1美元作收，貶值0.9分，匯價連4貶並續創近9個月新低，外資持續賣超台股並匯出，壓抑新台幣匯價走弱。

法人表示，美中貿易戰造成國際股市動盪，持續影響台股，再加上6月底起進入除權息旺季，本週集中市場除息影響指數96點，下週有61點，重量級個股如台積電等除息後股價能否順利填息成為指標，並攸關市場期待。

元大期貨表示，外資26日賣超現貨逾60億元，近8個交易日累計賣超逾860億元，期貨淨多單減少1602口至2萬7146口。