親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

台北再亮高溫橙色燈號 今估再飆36度

世足／梅西等到羅荷尾刀相助 阿根廷淘汰奈及利亞晉級

台股跌近年線 金管會喊話：基本面仍好

2018-06-27 05:53中央社 台北26日電

台股近期表現疲弱，金管會信心喊話，指出國內景氣穩定成長，台股整體基本面良好，且相較主要國家股市，台股表現相對佳；強調將持續關注國內外金融市場變化，適時採取相關措施。

美中貿易戰升溫，美股昨晚大跌逾300點，台股今天開低震盪，一度大跌135點，跌破年線10711點，中場後逢低買盤加溫，指數終場收復年線，留下近80點的長下影線。終場加權指數收在10742.17點，下跌44.29點，跌幅0.41%，成交值新台幣1407億元。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，主計總處將今年經濟成長率上修至2.6%，財政部公布今年5月出口291.2億美元，前5月出口1355.8億美元，創歷年同期最高；且根據經濟部統計，今年累計前5月外銷訂單1981.2億美元，亦創歷年同期新高。另根據國發會公布今年4月景氣對策信號，燈號續呈綠燈，顯示當前國內經濟溫和擴張。

此外，蔡麗玲指出，全台上市櫃公司營收及獲利持續成長，今年前5月營收合計約12.92兆元，較去年同期成長9.59%；第1季上市櫃公司稅前淨利合計約5241億元，亦較去年同期成長14.21%，且台股截至今年5月底，本益比約15.36倍，尚屬合理；現金殖利率達4.05%，顯示台股整體基本面良好。

蔡麗玲說，近日國際股市受到美中貿易摩擦等因素影響波動較大，台股亦受影響連動，但今年至26日收盤止，台股加權股價指數仍上漲1.35%，日本下跌1.87%、香港下跌3.2%、韓國下跌4.44%、上海下跌13.54%、美國道瓊下跌1.89%，顯見台股表現相對佳。

金管會表示，將持續注意美中貿易摩擦事件發展，並要求證交所及櫃買中心適時請受影響的上市櫃公司，對外公開說明可能受影響的程度與因應情形，以利投資人瞭解。另外，金管會也將持續關注國內外金融市場變化，適時將採取相關措施。

台股金管會
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

證交所 盤中信心喊話

2018-06-27 00:17

櫃買赴越南 招手台商IPO

2018-06-27 00:01

台幣貶 工具機族Q2犀利

2018-06-27 00:01

籌碼安定股 資金避風港

2018-06-27 00:01

就市論勢／自動化、車電 逢低布局

2018-06-27 00:01

群益金鼎證券 樂觀大盤後市

2018-06-27 00:01

三貝德董事會決議 參與奧林匹克文化事業現增

2018-06-26 19:40

股市動盪 股票型基金6月歐美表現較佳

2018-06-26 18:21

元大金控、證券、銀行 獲頒公司治理「優等認證」

2018-06-26 18:13

巴菲特赴陸獵股 國泰新中國傘型基金8月上市

2018-06-26 16:39

台股大跌 證交所信心喊話基本面無虞

2018-06-26 15:59

統一超股價續創新高 小7無人超商悄悄對外營業了

2018-06-26 15:42

6月26日／台股投資情報站

2018-06-26 14:32

台指期開低收斂 專家：明有反彈機會

2018-06-26 14:32

新iPhone無插孔 盛群、凌通、迅杰、新唐樂無線

2018-06-26 14:32

看衰權值除息？ 元大高股息ETF續創低

2018-06-26 14:32

證交所：上市企業今年股息1.29兆 創新高

2018-06-26 14:29

被動元件抗賣壓 大盤收跌44.29點拉出下影線

2018-06-26 13:45

麗晶股權出售 潘思亮：可視為老外幫打工

2018-06-26 13:37

證交所：台股第2季表現較其他亞洲國家穩健

2018-06-26 13:33

晶華潘思亮：和洲際酒店合作 明年麗晶海外將賺錢

2018-06-26 12:23

公民團體股東會抗議 徐旭東：我們輕鬆看待

2018-06-26 11:28

國泰金富邦金除息 力抗大盤賣壓

2018-06-26 10:58

環團亞泥股東會抗議 徐旭東盼遵守會議程序

2018-06-26 10:12

茂迪長晶業務暫停 綠能7月產能利用率估回升

2018-06-26 09:04

台積電填息之路…盯四大關鍵

2018-06-26 01:43

國泰、富邦金 棄息賣壓湧現

2018-06-26 01:43

外資賣超 台積除息首日跌跤

2018-06-26 01:42

3T概念／國泰金、中壽 擁題材

2018-06-25 00:14

3T概念／宏捷科、智擎 買盤湧

2018-06-25 00:14

3T概念／穩懋、全新 業績衝鋒

2018-06-25 00:14

3T概念／中裕寶齡 營運升溫

2018-06-25 00:14

3T概念股 打多頭延長賽

2018-06-25 00:14

除權息大戲登場 股息3,000億注入台股活水

2018-06-25 00:13

股海自由行／3D感測成標配 概念股利多

2018-06-24 00:34

美升息 我高殖利率優勢失色

2018-06-24 00:24

瑞銀證：5G電動車 台股新顯學

2018-06-24 00:24

16檔八大機構叫好 看漲

2018-06-24 00:19

超級飆股現蹤 半年翻一倍

2018-06-24 00:18
看更多

熱門文章

宏達電去年虧損169億元 股東要求撤換經營團隊

2018-06-26 10:34

宏達電股東會 王雪紅：今年會讓公司賺錢

2018-06-26 09:47

MOSFET、矽晶圓 股價逆勢強

2018-06-26 14:32

英業達處分桃園大溪廠 和碩集團接手

2018-06-26 20:32

被動元件拉尾盤 國巨大漲收復千元華新科漲停

2018-06-26 15:26

宏達電股價低迷 股東關注本業拚轉盈

2018-06-26 08:32

被動元件抗賣壓 大盤收跌44.29點拉出下影線

2018-06-26 13:45

美股大跌逾300點 台股恐震盪續跌

2018-06-26 08:49

新iPhone無插孔 盛群、凌通、迅杰、新唐樂無線

2018-06-26 14:32

寶佳攻台新金 宣告3年後捲土重來

2018-06-26 12:03

公民團體股東會抗議 徐旭東：我們輕鬆看待

2018-06-26 11:28

茂迪長晶業務暫停 綠能7月產能利用率估回升

2018-06-26 09:04

影／宏達電小股東怨 王雪紅：今年公司會賺錢

2018-06-26 17:07

環球晶圓接單喊旺 矽晶圓族群齊漲

2018-06-26 11:33

統一超股價續創新高 小7無人超商悄悄對外營業了

2018-06-26 15:42

禾伸堂7月12日除息交易 每股配5.3元

2018-06-26 18:22

宏達電股東讚王雪紅VR女神 盼神救援

2018-06-26 12:26

美股下殺 台股再挫逾130點年線失守

2018-06-26 10:39

三大法人賣超台股67.24億元

2018-06-26 15:26

國泰金富邦金除息 力抗大盤賣壓

2018-06-26 10:58

宏達電股東會 王雪紅：轉型踏出成功第一步

2018-06-26 09:31

友訊 逆勢開紅盤

2018-06-26 10:08

小股東心在淌血 王雪紅：今明年願景布局即將完成

2018-06-26 12:09

台股年線失而復得 買盤進場收斂跌幅

2018-06-26 14:29

籌碼安定股 資金避風港

2018-06-27 00:01

台幣貶 工具機族Q2犀利

2018-06-27 00:01

A股三大股指今開盤跌逾1%

2018-06-26 10:00

雲端需求熱 嘉澤Q3續戰新高

2018-06-26 14:34

鈺邦 下半年毛利率衝30%

2018-06-27 00:01

台股內資撐盤 公股連十買

2018-06-27 00:17

萬海通過配息0.5元 總座謝福隆：下半年審慎但不悲觀

2018-06-26 11:46

安力-KY公開申購踴躍 中籤率僅1.71%

2018-06-26 10:58

晶電業務分流 成立晶成半導體

2018-06-26 14:34

面對股東質疑 宏達電：VR產品毛利是正的

2018-06-26 14:32

不畏大盤走跌 茂矽逆勢走揚

2018-06-26 10:33

美中貿易戰拖累美股大跌 台股跌逾百點

2018-06-26 11:24

WitsView：電視品牌第3季面板需求 季增逾1成

2018-06-26 19:44

台股大跌 證交所信心喊話基本面無虞

2018-06-26 15:59

東貝Mini LED 拚下半年出貨

2018-06-27 00:01

榮化目標價 法人喊60元

2018-06-27 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top