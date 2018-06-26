被動元件抗賣壓 大盤收跌44.29點拉出下影線

2018-06-26 13:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台股指數今（26）日持續走低，已進行年線保衛戰，台積電（2330）除息以來，股價已連兩天走低也拉低大盤指數，大盤指數盤中曾跌破10,700點關卡；不過，今日的金控雙雄富邦金（2881）及國泰金（2882）除息交易，盤中表現量縮價穩的填息走勢，多頭企圖挽回市場偏多信心；尤其是被動元件指標股華新科（2492）及國巨（2327）向漲停板強攻，也讓大盤指數拉出下影線；台股指數收盤為10,742.17點，下跌44.29點，成交量為1,407億元。

新台幣兌美元匯率今日盤中還是呈現微幅貶值，仍讓市場有所疑慮外資的賣超動作，台灣50指數的盤中跌幅超過0.5%，多數成分股走勢疲軟，僅統一超（2912）、華碩（2357）及被動元件的國巨、華新科及奇力新（2456）盤中展現強勢。在台積電填息行情暫時失靈下，市場焦點更關注今日的金控雙雄除息表現，以及下周開始的台塑集團及國巨等指標性個股的除息表現，也增添近期股價的波動度。

矽晶圓股擔任今天的多頭指標，環球晶（6488）及中美晶（5483）盤中展現相對強勢，但也引來空頭的對作，成交量也較昨（25）日擴增，盤中股價也出現震盪。光碟片族群的中環（2323）及錸德（2349），早盤延續昨日的弱勢，但盤中多頭介入拉抬，股價由低檔翻升至平盤之上。

元富投顧表示，此波主流股，包括被動元件、矽晶圓、MOSFET，短線跌深試圖反彈，但市場追價意願不高，搶反彈宜低接為原則，低價股上下波動大，市場似乎也都以短打居多，再加上大型股得不到外資買盤青睞，盤面上完全沒有強勢主流股，偶爾只有生技股稍有買氣，現階段仍是以短打、當沖酌量操作為宜，並且要善設停損。