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麗晶股權出售 潘思亮：可視為老外幫打工

2018-06-26 13:37中央社 台北26日電

晶華今天召開股東會，針對轉讓麗晶海外酒店業務51%股權予英國洲際國際酒店集團（IHG），董事長潘思亮表示，可想做是「老外幫我們打工」的概念，且此筆交易穩賺不賠。

晶華盤整旗下麗晶全球（Regent Global）轄下轉投資子公司，並將Regent Hospitality Worldwide（RHW）釋股51%給IHG，成為雙方合資公司。RHW董事長仍由潘思亮擔任，未來IHG將主導麗晶海外經營。

對此，潘思亮表示，未來麗晶海外開發及訂房業務等都將由洲際主導，晶華則單純每年收取營收1.5%及2%權利金，可以想做是「老外幫我們打工」的概念。

潘思亮進一步表示，洲際擁有完整訂房及業務開發等網絡，若晶華靠單打獨鬥，必須投入相當龐大的資金才能發展成這樣的規模；目前集團麗晶海外事業每年虧損幾千萬元至1億元，透過此一合作機制，好處就是從虧損轉為權利金的獲利，且此筆交易穩賺不賠。

至於擬與IHG將香港洲際酒店以香港麗晶身分回歸，潘思亮表示，目前已在設計當中，明年將關閉，會花兩年的時間大改裝，3年以後重新開幕。

另外，針對飯店業景氣，潘思亮認為，過度開發的影響遠大於政策，預期產業景氣將在底部盤整築底至少2、3年，加上成本增加的雙重壓力，勢必有業者將遭淘汰出局，未來是創新及團隊經營競賽。

潘思亮麗晶晶華
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