大同股東會27日登場 林郭文艷主持

2018-06-25 19:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



大同（2371）27日舉行股東會，為新任董事長林郭文艷上任以來首度主持股東會；大同股東會議事手冊中，包括股東鄭佳佳提案「林宏信擔任檢查人」、台北市中山北路總公司新設工大樓案開發計畫等，均是股東關注議題。

大同今年創業100周年。股東會提請討論案中，股東鄭佳佳依據公司法第172條之1規定，提案「本公司財務狀況不健全，已連續16年未向股東發放股利，且發生通達案等諸多弊端，故有必要依公司法第184條規定查核董事會造具表冊及監察人報告。」建請股東會決議選任執業律師多年的林宏信擔任檢查人。

對此，大同指出，所推薦檢查人林宏信律師，並非財務會計專業背景，公司法第184條並無如公司法第218條第2項規定監察人調查公司業務及財務狀況「得代表公司委託律師、會計師審核」的規定。

大同表示，為尊重股東提案，並展現董事會與審計委員會依法造具財務表冊及審計委員會審查報告，均經得起公正專業人士檢驗，董事會爰提案就前揭股東依公司法第184條提案，應回歸公司法制與公司治理，由本公司委任專業會計師事務所會計師擔任檢查人。

大同強調，提請股東會決議，由本公司委任除簽證本公司財務報告以外，另三大會計師事務所的勤業眾信會計師事務所、安侯建業會計師事務所、資誠會計師事務所之一之專業會計師，且應是與本公司無利害關係者，擔任公司法第184條的檢查人。此案將在股東會討論公決。

對於大同擁有可觀的土地資產，如何加速開發、創造最大價值，亦是股東會的重點項目。

有關大同在總公司新設工大樓案具體開發計畫，大同指出，新設工大樓位於本公司範圍內，整體開發涉及土地使用變更及都市計畫等議題，長程計畫仍持續溝通及規劃。本案已取得建物使用及相關執照，完成法令要求，未來配合整體廠區開發計劃進行。

此外，土地達1.6萬坪的土城大同莊園，第一期4,000坪去年動土，期預計今年第4季交屋、認列收益，大同將視景氣推出第二期或調整規模；中和廠展開與捷運聯開的規劃，已評估投入商用不動產開發經營的可行性。

去年大同合併營收755.5億元，稅後純益0.74億元，每股純益0.03元，將不配發股利。今年前五個月合併營收271.95億元，年減9.3%。