國安基金進場又退場 台灣50肩負股市發展使命

2018-06-25 19:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



元大台灣50（0050）今天舉行15周年慶祝記者會，證交所董事長許璋瑤出席，談台灣50當年是國安基金「護盤」利器，透過ETF初次級市場機制，出脫手中籌碼；值得注意的是，台灣50規模龐大，也是法規開放「現金申贖」以來，該檔ETF仍保持「實物申贖」原因。

許璋瑤表示，台灣50的成立背景，與國安基金退場有很大關聯。2000年政黨輪替，台股從9,000點附近下跌，國安基金進場護盤，投入1,800億元，其後隨行情反彈，基金開始思考出場，為避免過度影響股市，運用台灣50可交換成分股的方式，安然退出。

許璋瑤指出，該筆投資到2007及2008年結算，賺了約137億元，對國安基金及台股都帶來相當幫助。

事實上，國際早有透過ETF退場經驗，1998年索羅斯以對沖基金狙擊香港，港府當時護盤大買恆生指數藍籌股，之後退場便藉由與道富集團合作，成立藍籌股為主的盈富基金（2800HK），在公開承銷就將港府手中三分之一持股轉換為ETF，並花三年轉換完所有股票，完全不對港股產生影響。

對比去年市場還熱議台灣ETF對台股造成威脅，一夕間，大家目光又轉向ETF的護盤機制，盛讚ETF是「救市主」。

箇中關鍵在於，台灣50採用「實物申贖」，也就是法人自初級市場申購贖回，必須以ETF投資的50檔成分股交換ETF，由於流程進行於初級市場，並不直接影響次級市場行情。部分人士認為，ETF將影響股市表現，主要指「現金申贖」的ETF，亦即透過現金換出ETF，投信端作業確實可能影響個股。

目前台灣ETF規模超過1,200億元，最大就是元大台灣50，規模高達786億元，再來是元大台灣50反1的558億元，其他ETF規模多低於百億元，換言之，整體ETF規模對股市影響有限。

值得注意的是，據悉，在台灣50具相當規模下，也是該檔ETF自從開放傳統只有「實物申贖」ETF，也能申請「現金申贖」以來，一直保持前項機制原因。