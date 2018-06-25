親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

世足賽轉播爭議 有線寬頻產業協會槓上愛爾達

文大宿舍爭議不休 市府今現勘抓包停車場違規使用

國安基金進場又退場 台灣50肩負股市發展使命

2018-06-25 19:18經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

元大台灣50（0050）今天舉行15周年慶祝記者會，證交所董事長許璋瑤出席，談台灣50當年是國安基金護盤」利器，透過ETF初次級市場機制，出脫手中籌碼；值得注意的是，台灣50規模龐大，也是法規開放「現金申贖」以來，該檔ETF仍保持「實物申贖」原因。

許璋瑤表示，台灣50的成立背景，與國安基金退場有很大關聯。2000年政黨輪替，台股從9,000點附近下跌，國安基金進場護盤，投入1,800億元，其後隨行情反彈，基金開始思考出場，為避免過度影響股市，運用台灣50可交換成分股的方式，安然退出。

許璋瑤指出，該筆投資到2007及2008年結算，賺了約137億元，對國安基金及台股都帶來相當幫助。

事實上，國際早有透過ETF退場經驗，1998年索羅斯以對沖基金狙擊香港，港府當時護盤大買恆生指數藍籌股，之後退場便藉由與道富集團合作，成立藍籌股為主的盈富基金（2800HK），在公開承銷就將港府手中三分之一持股轉換為ETF，並花三年轉換完所有股票，完全不對港股產生影響。

對比去年市場還熱議台灣ETF對台股造成威脅，一夕間，大家目光又轉向ETF的護盤機制，盛讚ETF是「救市主」。

箇中關鍵在於，台灣50採用「實物申贖」，也就是法人自初級市場申購贖回，必須以ETF投資的50檔成分股交換ETF，由於流程進行於初級市場，並不直接影響次級市場行情。部分人士認為，ETF將影響股市表現，主要指「現金申贖」的ETF，亦即透過現金換出ETF，投信端作業確實可能影響個股。

目前台灣ETF規模超過1,200億元，最大就是元大台灣50，規模高達786億元，再來是元大台灣50反1的558億元，其他ETF規模多低於百億元，換言之，整體ETF規模對股市影響有限。

值得注意的是，據悉，在台灣50具相當規模下，也是該檔ETF自從開放傳統只有「實物申贖」ETF，也能申請「現金申贖」以來，一直保持前項機制原因。

台灣50經歷國安基金進場又退場的時代，仍持續肩負股市發展使命，尤其論規模、歷史與績效，0050都極具代表性，運作上當然要考量更多方方面面的原則，審慎邁向下個15年。

元大投信與台灣證券交易所舉行元大台灣50上市15周年慶祝酒會，長官合影留念。由左...
元大投信與台灣證券交易所舉行元大台灣50上市15周年慶祝酒會，長官合影留念。由左至右分別為證交所總經理簡立忠、集保結算所副總經理朱漢強、證交所董事長許璋瑤、金管會副主委鄭貞茂、證期局局長王詠心、元大投信董事長黃古彬、總經理劉宗聖及執行副總經理黃昭棠。照片來源：元大投信
分享

ETF國安基金護盤
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

台積電除息行情不靈 投顧指2原因

2018-06-25 12:44

台積電除息秀登場 填息轉貼息表現不如預期

2018-06-25 11:35

台積電貼息挫多頭信心 台股收跌112.82點

2018-06-25 13:39

ETF突破五千億元 元大：穩定報酬

2018-06-25 14:37

台首檔ETF上市15周年 退休理財利器

2018-06-25 14:36

台積電除息有志難伸 小貼息

2018-06-25 14:36

結合AI創新 台首檔ETF慶15周年

2018-06-25 13:34

台灣50 ETF寫紀錄 14年來年年填息

2018-06-25 13:33

集保：上市櫃全採電子投票 公司治理邁大步

2018-06-25 13:16

台灣50 ETF滿15年 當初成立原因報你知

2018-06-25 12:47

美中貿易戰挫台股 投顧：短空中長多

2018-06-25 12:44

LED族群轉強 法人：待拉回再逢低布局

2018-06-25 11:10

連乾文：指數盤頭成形 先觀察10739點撐盤力道

2018-06-25 10:51

台股短線急拉回 投信：籌碼面因素大

2018-06-25 08:58

台積電除息 台股後市指標

2018-06-25 08:57

梁彥平專欄／業績高成長股 逢低買

2018-06-25 02:04

本周股東會 96家董監改選

2018-06-25 01:38

就市論勢／美內需受惠股 可留意

2018-06-25 00:14

一周盤前股市解析／5G、工業4.0 前景亮

2018-06-25 00:14

五大族群 作帳行情熱

2018-06-25 00:14

3T概念／國泰金、中壽 擁題材

2018-06-25 00:14

3T概念／宏捷科、智擎 買盤湧

2018-06-25 00:14

3T概念／穩懋、全新 業績衝鋒

2018-06-25 00:14

3T概念／中裕寶齡 營運升溫

2018-06-25 00:14

3T概念股 打多頭延長賽

2018-06-25 00:14

除權息大戲登場 股息3,000億注入台股活水

2018-06-25 00:13

重量級權值股除息 台積電25日率先除息

2018-06-24 15:04

3大主流類股 維繫台股今年上半場人氣

2018-06-24 14:27

未來一周 市場展望

2018-06-24 13:27

權值股除息秀 台積打頭陣

2018-06-24 13:27

技術指標／台股震 半年線先守住

2018-06-24 13:27

台股基本面沒變 短線觀察除權息行情表現

2018-06-24 13:17

台股上半年外資狂賣 內資硬挺萬點

2018-06-24 12:22

電競超夯...周邊夯貨 需求大爆發

2018-06-24 01:35

電競股迎暑假 業績熱起來

2018-06-24 01:35

股海自由行／3D感測成標配 概念股利多

2018-06-24 00:34

美升息 我高殖利率優勢失色

2018-06-24 00:24

瑞銀證：5G電動車 台股新顯學

2018-06-24 00:24

16檔八大機構叫好 看漲

2018-06-24 00:19
看更多

熱門文章

台積電盤中貼息 拉低指數創波段新低

2018-06-25 10:43

除權息大戲登場 股息3,000億注入台股活水

2018-06-25 00:13

被動元件缺貨蔓延全領域 外資高喊一路旺到2019

2018-06-25 09:05

台積電除息行情不靈 投顧指2原因

2018-06-25 12:44

五大族群 作帳行情熱

2018-06-25 00:14

國泰金、富邦金明雙雙除息 今引爆棄息賣壓

2018-06-25 15:50

台積電貼息挫多頭信心 台股收跌112.82點

2018-06-25 13:39

3T概念股 打多頭延長賽

2018-06-25 00:14

台積今除息 指數蒸發70點

2018-06-25 01:38

王品股價破底 恐面臨90元保衛戰

2018-06-25 13:38

崇越電5％黃金比率 連賺37年

2018-06-25 01:38

陸車用LED商機大 帶旺台廠

2018-06-25 00:14

3T概念／穩懋、全新 業績衝鋒

2018-06-25 00:14

鴻海加快轉型 美系外資評等1加碼1中立

2018-06-25 11:27

台積電除息秀登場 填息轉貼息表現不如預期

2018-06-25 11:35

全家股東會通過配息5.5元 董監改選泰山拿兩席

2018-06-25 12:26

長華科今年獲利 將爆發

2018-06-25 00:14

晟德拚併購 培育獨角獸

2018-06-25 00:14

興櫃低價股 逆勢冒出頭

2018-06-25 00:14

鼎元業外補 今年獲利俏

2018-06-25 00:14

元太ESL出貨 拚增三成

2018-06-25 00:14

華碩ZF5熱賣 手機部門拚盈

2018-06-25 00:14

潘振成 從業務員變董事長

2018-06-25 01:38

三大法人 賣超台股107.07億元

2018-06-25 16:21

環球晶通過配息10元 董座徐秀蘭：產能滿到2020年

2018-06-25 12:30

全民權證／光磊、強茂 二檔有看頭

2018-06-25 00:14

本周股東會 96家董監改選

2018-06-25 01:38

徐秀蘭：中美晶不能放棄太陽能 也要打造第三隻腳

2018-06-25 12:34

鼎元單月獲利 賺贏Q1全季

2018-06-25 14:41

3T概念／宏捷科、智擎 買盤湧

2018-06-25 00:14

梁彥平專欄／業績高成長股 逢低買

2018-06-25 02:04

堤維西攻陸 訂五年大計

2018-06-25 00:14

3T概念／中裕寶齡 營運升溫

2018-06-25 00:14

台積電除息小漲 台股開跌65.21點

2018-06-25 09:14

LED族群轉強 法人：待拉回再逢低布局

2018-06-25 11:10

精材、創意 四檔權證聚焦

2018-06-25 00:14

3T概念／國泰金、中壽 擁題材

2018-06-25 00:14

法人看好 東貝盤中攻漲停

2018-06-25 09:50

一周盤前股市解析／5G、工業4.0 前景亮

2018-06-25 00:14

長華科併購+擴產 搶30％市占

2018-06-25 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top