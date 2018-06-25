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台杉董事長吳榮義 任三顧獨董

2018-06-25 17:47經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

三顧公司（3224）今（25）日舉行股東常會，會中董事長胡立三宣布新一屆董監事全面改選，其中，國發基金委任台大醫院院長何弘能為法人代表，代表台灣主權投資基金的台杉董事長吳榮義出任獨立董事，這是繼國發基金宣布投資三顧公司後，另一個重磅消息。

三顧董事會於20日通過設置「生醫發展委員會」，包括一位獨立董事、一位董事及外加一位外部審查委員，新一屆董監事提名更是大洗牌，三顧共有八名董事、三名獨立董事，經營團隊占11席中的三席以及兩席獨董。

另外，八席董事中，除了王文祝、陳榮華不變外，餘六席皆擁有醫學、醫藥、財務等多元背景的專業人士，包括獲得21屆十大女傑出青年的義守大學醫學院副院長楊智惠、現為新加坡寰聚智本投資董事長的趙弘章以及俊貿國際負責人及HBO頻道代理商吳振隆等人。

衛福部已公開預告「特管辦法修正草案」開放細胞治療，最快於8月鬆綁通過，三顧預計將於今年正式向衛福部提出申請，同時三顧符合 GTP 和 PIC/S GMP 規範的細胞製成中心，也將於今年第3季完工且開始試運轉。

三顧與三軍總醫院整形外科主任、台灣燒傷暨傷口照護學會理事長戴念梓簽定合作契約，進行台灣首次人體皮膚細胞層片之研究。此外，國內已有多家大型醫院、學術機構與三顧公司商討共同合作發展細胞層片之應用。

三顧於 2016 年正式朝向再生醫學發展，在電子部門穩定獲利下邁向轉型之路，預計 2022 年營收將會超越電子部門，正式轉型為生技類股。

國發基金衛福部
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