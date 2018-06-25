國泰金、富邦金明雙雙除息 今引爆棄息賣壓

2018-06-25 15:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國泰金控。記者孫中英／攝影 分享 facebook

金融股二大龍頭國泰金、富邦金明（26）日雙雙除息，分別配息2.5元及2.3元，開盤參考價分別為53.1元及50.9元，受到中美貿易戰升溫及台積電填息表現影響拖累，今天率先引爆棄息賣壓，富邦金跌近0.93%，並爆逾2.6萬張大量；國泰金也跌逾0.7%，成交量亦有近2.5萬張成交，尾盤都見大量，是否稅務考量先棄後買，是否在明天回補，將決定除息首日表現，扮演後續金融股除權息行情的重要風向球角色。

國泰金股東會通過今年每股配現金股息2.5元，以今天收盤價55.6元計算，股息殖利率近4.5%，高於特別股國泰特的年息3.8%，但國泰金需完成填息，投資人才有賺到這筆殖利率，而特別股不需要，因此特別股走勢相對穩健，力撐平盤。國泰金今天預計發放的股息總金額高達314億元，創下自2009年以來新高，且為目前已公告股利政策的金控股中，發放最多股利的金控。

富邦金股東會也通過每股擬配發現金股利2.3元，總配發股利總金額逾235億元，其中特別股配發總金額147億元，以今天收盤價計算，股息殖利率也有4.3%。跟特別股富邦特年息的4.1%相近，特別股昨天同樣在平盤展現抗跌力道，較普通股跌幅約0.9%輕得多。

國泰金、富邦金自今年4月下旬董事會通過股利政策以來，股價分別上漲約5~6%以上，相較大盤漲幅約2%左右，已屬相對出色，但是受到大盤今天重挫百點，投資人風險意識大增、呈現觀望氣氛下，加上稅制上股利所得需納入綜合所得稅課稅，可扣抵稅率又減半實施，使得有錢人或存股族偏向在除權息前賣出，除權息後再找低點回補，因此引爆二檔金融股龍頭除息前的棄息賣壓，股價雙雙下挫，顯示參與除息意願今年相對保守。

台新投顧協理黃文清表示，今日棄息賣壓主要受中美貿易戰升溫，使得本周各家除權息表現不如預期影響，國泰金、富邦金明天除息表現恐怕也將受壓抑，但要跌也不會跌到哪裡去。主要因為基本面金融股將迎獲利高峰季來臨，股價位階也沒有中小型股那麼高，金融股相較科技股來得安全，股利殖利率也高，受中美貿易影響相對有限下，應有機會較大盤來得抗跌一些。