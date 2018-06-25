台灣50 ETF滿15年 當初成立原因報你知

2018-06-25 12:47 中央社 台北25日電



台股第1檔指數股票型基金(ETF)台灣50 ETF今年成立滿15週年，台灣證券交易所董事長許璋瑤透露，當年成立台灣50，其實肩負協助國安基金退場的任務。

許璋瑤說，2000年政黨輪替時台股自9000點左右起跌，國安基金進場護盤，持股部位達新台幣1800億元，當年底帳上未實現虧損金額高達467億元，當時為了彌補帳面虧損，政府還拿台糖股票作價補進國安基金。

不過隨著台股落底3411點，指數開始止跌回升，國安基金在虧損回補後開始思考出場機制，主管機關擔心直接在市場上出脫會影響股市表現，想出推動ETF，讓國安基金將持股轉換成台灣50 ETF，後續逐步在市場上出場。

時任主計長的許璋瑤說，雖然國安基金在2000年至2001年進場一度大賠，但這筆投資到2007年至2008年結算時，還賺了約137億元，繳庫110億元。

為了讓國安基金順利出場，台灣50 ETF創下當時最快上市ETF的紀錄，2003年1月取得指數授權後，趕在6月底正式掛牌上市，掛牌15年以來股東從最初的3000人一度最高至7.7萬人。

金融監督管理委員會副主委鄭貞茂也說，他也曾投資台灣50 ETF，在50多元時進場，一度跌至40多元，但目前台灣50 ETF的股價已經在80元以上，由於台灣50ETF投資台股市值最大的50家上市公司，投資台灣50ETF就是對台灣有信心。