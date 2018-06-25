台積電除息行情不靈 投顧指2原因

2018-06-25 12:44 中央社 台北25日電



台積電今天除息，股價表現平平，投顧分析，主因除了外資擔憂美中貿易戰，賣超台股等新興市場，還有比特幣挖礦熱退燒，導致台積電疲軟，拖累指數下探。

晶圓代工龍頭台積電今天除息，是台股占權值最大的個股，今年每股配發現金股息8元，發出超過新台幣2074億元現金。

台灣證券交易所表示，除台積電外，還有美吾華進行除息，加權股價指數開盤蒸發69.8點。美吾華今年每股配發現金股息0.6元，股息總額7974萬元。

台積電今天除息，股價表現平平，以新台幣220元開出，早盤小漲0.5元，隨後在平盤上下小幅震盪，10時左右下跌1元，至218.5元，暫時陷入貼息。

兆豐投顧協理黃國偉今天對中央社記者表示，過去3年，台積電除息後都貼息，但差別在過去台積電除息前會先漲一波，今年填息幅度是過去最少一次，股價弱勢呈現警訊。

探究原因，黃國偉認為，是因為外資擔憂中美貿易戰，看壞新興市場與台股，外資今年已在台股大幅度賣超，首當其衝就是權值占台股最大的台積電。

國泰證期指出，除權息將導致指數蒸發，因此預期指數將維持季線附近震盪，預估本週指數區間在10750點至10950點。