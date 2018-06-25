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梁彥平專欄／業績高成長股 逢低買

2018-06-25 02:04經濟日報 梁彥平

美中貿易衝突延燒與美國聯準會（Fed）加速升息疑慮升溫，導致全球股市大震盪，陸股位居震央，滬深兩市指數頻創波段新低，美元強升也不利亞股資金行情延續，且外資資金撤離新興市場動作仍不停歇，致使波段強勢股高檔修正賣壓湧現，台股再度測試季線支撐。

然而，公股資金逢低護盤，再加上產業即將步入旺季，企業獲利成長可期。因此，台股短線雖仍受制於國際金融情勢的變數，指數高檔震盪的風險依然存在，但基期低且業績逐步增溫的績優股可以留意。

美國經濟穩健增長，今年經濟成長率由2.7%上調為2.8%。而隨著美國稅改政策與基礎建設的推動落實，導致Fed對美國未來基本面展望保持正向，FOMC會後聲明公布預估全年升息4碼機率上揚，使得美元維持漲勢。

不過，美國重啟貿易保護主義加徵關稅的舉措，挑戰全球各國外貿之間的相互信賴，也導致中國與歐盟紛紛反擊，並發動相同力度的懲罰性課稅報復行動。而貿易戰的骨牌效應一旦啟動，金融市場憂心全球經濟增長恐將受到衝擊，全球股市震盪修正的運命將難以避免。

台股上半年的漲升動力來自產業結構的調整與企業財報爭氣，先是供需吃緊具有漲價題材的個股，帶動指數扭轉乾坤。再者，基期偏低的蘋果供應鏈族群陸續開始拉貨，營收脫離谷底強勢表態接棒，引動台股投資信心增強。儘管外資操作多空不明，但內資法人與主力輪番上陣，資金點火業績成長與轉機類股。

此外，上市櫃公司密集股東會頻頻釋出利多展望，以及融券強制回補之軋空行情蠢蠢欲動，指數挑戰前高指日可待。惟抱持觀望的外資若依舊躊躇不前，甚至減倉以避風險則將不利台股。

川普推倒貿易戰的「第一張骨牌」掀起全球貿易紛爭，先前市場雖視之為利空所造就的指數最佳買點，更成為波段強勢股當沖客最佳低買高賣的機會。

但全球貿易紛爭陷入僵局且趨向渾沌不明，市場氛圍恐由樂觀轉向謹慎。一旦內資產生先賣先贏心態先行獲利落袋，則市場負面情緒恐更難在短時間內消弭。

台股前波雖未創波段高點，但強勢股倍數漲幅不在少數。因此，投資人應嚴控資金，並善設停損機制，靜待貿易戰利空釐清，再逢低分批布局下半年業績高成長的族群。

（作者是世新大學財金系副教授）

台股貿易戰強勢股

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