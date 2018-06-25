親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

世足／本田圭佑替補進球 日本2：2戰平塞內加爾

就市論勢／美內需受惠股 可留意

2018-06-25 00:14經濟日報 曾炎裕（群益投顧副總裁）

報系資料照片
報系資料照片
分享

盤勢分析

台灣主計處模擬大陸經濟成長每降低1個百分點，台灣會跟著降0.29個百分點，而美國每降1個百分點，台灣也會降0.07個百分點，若從對經濟成長率衝擊看中美貿易戰，實質影響輕微。

股市反應是投資信心消長，「中國製造2025年」一直被川普提到是中國未來成長關鍵，航太、資通訊科技、機器人、工業機械、新材料和汽車等產業，是川普政府防堵中國坐大的重點產業；至於半導體與電子產品屬於是全球供應鏈模式，美國企業多在海外加工再回銷至美國，加上IC產業成長最大市場是中國，所以目前手機或電視機等消費性電子商品不在名單上。

中美雙方拉高貿易戰對戰氣氛，川普個性多變，商人本質拉高態勢討價還價；中國談判籌碼少授權不穩，未來實質讓步機率大，進退兩難又不能玉石俱焚，陸股表現疲弱。

川普減稅政策刺激美國經濟成長率可能逐季走高，成長動能主要由民間投資、消費及政府支出等內需市場成長帶動，美國景氣持續擴張。新屋開工與營建許可是房市以及美國經濟的領先指標，目前美國新屋開工數及營建許可數量穩定增長，房市溫和復甦，美國內需市場持續成長商機擴大。

曾炎裕選美內需受惠股 圖／經濟日報提供
曾炎裕選美內需受惠股 圖／經濟日報提供
分享

操作策略

6月台股投機股當道，基本面都以轉機為訴求，例如公司宣稱轉入某某領域，題材隨股價上漲愈來愈誇大，這些個股三分之二以上都只是在炒作股價，基本面改善有限，操作上須注意高檔跌破月線者轉弱訊號，以及高檔爆大量是否換手成功，未來一旦出現補跌壓力，這些股修正壓力反而大於權值股。

台積電今（25）日除息8元，第3季原先預計成長二成面臨下降至一成，挖礦需求放緩、通訊晶片訂單減少、Nvidia新顯示卡傳聞延後量產，加上A12出貨狀況不明，若能在利空下出現止穩，對台股才是真正支撐。

川普台股貿易戰

相關新聞

五大族群 作帳行情熱

2018-06-25 00:14

3T概念股 打多頭延長賽

2018-06-25 00:14

一周盤前股市解析／5G、工業4.0 前景亮

2018-06-25 00:14

3T概念／國泰金、中壽 擁題材

2018-06-25 00:14

3T概念／宏捷科、智擎 買盤湧

2018-06-25 00:14

3T概念／穩懋、全新 業績衝鋒

2018-06-25 00:14

3T概念／中裕寶齡 營運升溫

2018-06-25 00:14

重量級權值股除息 台積電25日率先除息

2018-06-24 15:04

3大主流類股 維繫台股今年上半場人氣

2018-06-24 14:27

未來一周 市場展望

2018-06-24 13:27

權值股除息秀 台積打頭陣

2018-06-24 13:27

技術指標／台股震 半年線先守住

2018-06-24 13:27

台股基本面沒變 短線觀察除權息行情表現

2018-06-24 13:17

台股上半年外資狂賣 內資硬挺萬點

2018-06-24 12:22

台股觀盤焦點 台積電本周除息

2018-06-24 10:58

達勝收購中嘉股權 小三美日助陣

2018-06-24 08:27

電競超夯...周邊夯貨 需求大爆發

2018-06-24 01:35

電競股迎暑假 業績熱起來

2018-06-24 01:35

股海自由行／3D感測成標配 概念股利多

2018-06-24 00:34

美升息 我高殖利率優勢失色

2018-06-24 00:24

瑞銀證：5G電動車 台股新顯學

2018-06-24 00:24

16檔八大機構叫好 看漲

2018-06-24 00:19

超級飆股現蹤 半年翻一倍

2018-06-24 00:18

全民沖沖樂 掌握三訣竅

2018-06-24 00:17

除權息行情引爆 高殖利率資優生怎麼挑？

2018-06-22 14:35

籌碼大軍團 認養、減資、庫藏出奇兵！

2018-06-22 12:53

經紀 自營兩頭賺 大盤有量證券股有利可圖

2018-06-22 12:52

利空測試止跌點 財富重分配轉捩點

2018-06-22 08:58

外資賣超融資增加 大戶的低價獵物

2018-06-22 07:46

光學股旺季報到 大立光下半年營運起飛

2018-06-22 07:44

輸贏關鍵 閃過貿易戰的iPhone潛力股

2018-06-21 14:32

謝金河：中美貿易戰下的台股策略

2018-06-21 13:22

進入升息循環 升息概念股大閱兵

2018-06-21 13:20

搶賺除權息行情 達人教戰及9檔私房選股公開

2018-06-21 10:48
看更多

熱門文章

重量級權值股除息 台積電25日率先除息

2018-06-24 15:04

3大主流類股 維繫台股今年上半場人氣

2018-06-24 14:27

台股上半年外資狂賣 內資硬挺萬點

2018-06-24 12:22

未來一周 市場展望

2018-06-24 13:27

裕融、中租-KY 高殖利率亮眼

2018-06-24 13:27

裕融多角化 全年拚賺一股本

2018-06-24 13:27

台股觀盤焦點 台積電本周除息

2018-06-24 10:58

權值股除息秀 台積打頭陣

2018-06-24 13:27

達勝收購中嘉股權 小三美日助陣

2018-06-24 08:27

台股基本面沒變 短線觀察除權息行情表現

2018-06-24 13:17

技術指標／台股震 半年線先守住

2018-06-24 13:27

權證教戰／隱波相對穩定 指數型防禦性佳

2018-06-24 13:27

從期貨看現貨／外資偏空布局 避險氛圍濃

2018-06-24 13:27

五大族群 作帳行情熱

2018-06-25 00:14

談工作 許國興：熱情、學習、與時俱進

2018-06-24 13:27

全民權證／光磊、強茂 二檔有看頭

2018-06-25 00:14

鼎元業外補 今年獲利俏

2018-06-25 00:14

陸車用LED商機大 帶旺台廠

2018-06-25 00:14

長華科今年獲利 將爆發

2018-06-25 00:14

元太ESL出貨 拚增三成

2018-06-25 00:14

一周盤前股市解析／5G、工業4.0 前景亮

2018-06-25 00:14

精材、創意 四檔權證聚焦

2018-06-25 00:14

大同權證 上周看多第一

2018-06-25 00:14

全民權證／宏碁看旺 挑逾三個月

2018-06-25 00:14

晟德拚併購 培育獨角獸

2018-06-25 00:14

長華科併購+擴產 搶30％市占

2018-06-25 00:14

堤維西攻陸 訂五年大計

2018-06-25 00:14

矽創、義隆 認購搶鏡

2018-06-25 00:13

3T概念／宏捷科、智擎 買盤湧

2018-06-25 00:14

3T概念／穩懋、全新 業績衝鋒

2018-06-25 00:14

華碩ZF5熱賣 手機部門拚盈

2018-06-25 00:14

法人觀點／晟德今年EPS 挑戰2.4元

2018-06-25 00:14

3T概念／中裕寶齡 營運升溫

2018-06-25 00:14

晟德董座林榮錦超好學 執行力強

2018-06-25 00:14

3T概念股 打多頭延長賽

2018-06-25 00:14

O2O革命 富邦媒開啟合作新模式

2018-06-25 00:14

興櫃低價股 逆勢冒出頭

2018-06-25 00:14

就市論勢／美內需受惠股 可留意

2018-06-25 00:14

興櫃新星／鈺太強攻麥克風 動能強

2018-06-25 00:14

最牛一輪／隆達氣盛 富邦7B放閃

2018-06-25 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top