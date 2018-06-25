就市論勢／美內需受惠股 可留意

2018-06-25 00:14 經濟日報 曾炎裕（群益投顧副總裁）



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盤勢分析

台灣主計處模擬大陸經濟成長每降低1個百分點，台灣會跟著降0.29個百分點，而美國每降1個百分點，台灣也會降0.07個百分點，若從對經濟成長率衝擊看中美貿易戰，實質影響輕微。

股市反應是投資信心消長，「中國製造2025年」一直被川普提到是中國未來成長關鍵，航太、資通訊科技、機器人、工業機械、新材料和汽車等產業，是川普政府防堵中國坐大的重點產業；至於半導體與電子產品屬於是全球供應鏈模式，美國企業多在海外加工再回銷至美國，加上IC產業成長最大市場是中國，所以目前手機或電視機等消費性電子商品不在名單上。

中美雙方拉高貿易戰對戰氣氛，川普個性多變，商人本質拉高態勢討價還價；中國談判籌碼少授權不穩，未來實質讓步機率大，進退兩難又不能玉石俱焚，陸股表現疲弱。

川普減稅政策刺激美國經濟成長率可能逐季走高，成長動能主要由民間投資、消費及政府支出等內需市場成長帶動，美國景氣持續擴張。新屋開工與營建許可是房市以及美國經濟的領先指標，目前美國新屋開工數及營建許可數量穩定增長，房市溫和復甦，美國內需市場持續成長商機擴大。 曾炎裕選美內需受惠股 圖／經濟日報提供 分享 facebook

操作策略

6月台股投機股當道，基本面都以轉機為訴求，例如公司宣稱轉入某某領域，題材隨股價上漲愈來愈誇大，這些個股三分之二以上都只是在炒作股價，基本面改善有限，操作上須注意高檔跌破月線者轉弱訊號，以及高檔爆大量是否換手成功，未來一旦出現補跌壓力，這些股修正壓力反而大於權值股。

台積電今（25）日除息8元，第3季原先預計成長二成面臨下降至一成，挖礦需求放緩、通訊晶片訂單減少、Nvidia新顯示卡傳聞延後量產，加上A12出貨狀況不明，若能在利空下出現止穩，對台股才是真正支撐。