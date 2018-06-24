親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

龍應台：寡情刻薄的台灣社會，是我們想要的未來嗎？

小魚見證莫拉克 脫逃長成72公斤龍膽石斑

台股基本面沒變 短線觀察除權息行情表現

2018-06-24 13:17中央社 台北24日電

台股上週大跌188點，週線2連黑，投信表示，過去一周在美中貿易摩擦的陰影下，市場氣氛低迷，不過台股基本面沒有改變，本周觀察重點在於，指標權值股的除權息表現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，外資雖然自2月就大幅賣超台股，但部份個股或族群仍繳出亮眼的成績單，顯示基本面才是引領牽動股價的關鍵，投資人應更聚焦基本面，秉持選股不選市的大原則。

廖哲宏指出，美中貿易談判打打停停，投資人應調整心態，避免被這些短期的波動所干擾，隨著時序進入除權息旺季，基本面將是牽動除權息行情的關鍵。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，美國聯邦準備理事會(Fed)決議升息1碼(0.25個百分點)，歐洲央行(ECB) 14日例會決議年底前終結量化寬鬆(QE)，同時下調了歐元區2018年經濟成長預期，美元續強代表資金仍在撤離，外資短期回頭機率不高。

張亞瑋說，台股這波中小型股、內資股修正，是籌碼面偏亂過程，被動元件、矽晶圓等族群亦受到籌碼面影響跌破月線，但產業基本面未改變，後續靜待籌碼沉澱後，仍有反彈機會。

張亞瑋指出，中美貿易摩擦可能反覆不定，需要更長時間消化及談判，過程充滿不確定性，市場暫時處於觀望態度；台股進入高檔震盪，近關情怯，遇到外部因素干擾回檔是很必然的結果，強勢股也多呈現整理，靜待新方向出現。

台股除權息籌碼面

相關新聞

16檔八大機構叫好 看漲

2018-06-24 00:19

超級飆股現蹤 半年翻一倍

2018-06-24 00:18

電競股迎暑假 業績熱起來

2018-06-24 01:35

瑞銀證：5G電動車 台股新顯學

2018-06-24 00:24

台股上半年外資狂賣 內資硬挺萬點

2018-06-24 12:22

台股觀盤焦點 台積電本周除息

2018-06-24 10:58

達勝收購中嘉股權 小三美日助陣

2018-06-24 08:27

電競超夯...周邊夯貨 需求大爆發

2018-06-24 01:35

股海自由行／3D感測成標配 概念股利多

2018-06-24 00:34

美升息 我高殖利率優勢失色

2018-06-24 00:24

全民沖沖樂 掌握三訣竅

2018-06-24 00:17

法人看好中鋼、中鴻、東鋼

2018-06-23 13:36

鋼鐵上肥下瘦 下半年陸產能埋暗流

2018-06-23 13:36

小股東大權益／股東會表決 e投票快易通

2018-06-23 13:33

台股一周／短線漲多修正 傳產撐盤

2018-06-23 13:33

除息行情 高殖利率股搶鏡

2018-06-23 13:33

台積電等兩檔股票下周一除息 約扣減指數69.8點

2018-06-23 12:31

法人賣超台股110億

2018-06-23 01:14

當沖熱 鎖定低價股

2018-06-23 01:14

股海常勝軍／冷門產業翻身 投機氣氛濃

2018-06-23 01:01

15檔填息快手 躍多頭要角

2018-06-23 00:27

就市論勢／台積除息秀 多空指標

2018-06-23 00:01

高殖利率股 買盤追捧

2018-06-23 00:01

除權息行情引爆 高殖利率資優生怎麼挑？

2018-06-22 14:35

籌碼大軍團 認養、減資、庫藏出奇兵！

2018-06-22 12:53

經紀 自營兩頭賺 大盤有量證券股有利可圖

2018-06-22 12:52

利空測試止跌點 財富重分配轉捩點

2018-06-22 08:58

外資賣超融資增加 大戶的低價獵物

2018-06-22 07:46

光學股旺季報到 大立光下半年營運起飛

2018-06-22 07:44

輸贏關鍵 閃過貿易戰的iPhone潛力股

2018-06-21 14:32

謝金河：中美貿易戰下的台股策略

2018-06-21 13:22

進入升息循環 升息概念股大閱兵

2018-06-21 13:20

搶賺除權息行情 達人教戰及9檔私房選股公開

2018-06-21 10:48
看更多

熱門文章

16檔八大機構叫好 看漲

2018-06-24 00:19

超級飆股現蹤 半年翻一倍

2018-06-24 00:18

陸電動車夯 台廠擴產搶單

2018-06-24 01:35

除息行情 高殖利率股搶鏡

2018-06-23 13:33

瑞銀證：5G電動車 台股新顯學

2018-06-24 00:24

股海自由行／3D感測成標配 概念股利多

2018-06-24 00:34

電競股迎暑假 業績熱起來

2018-06-24 01:35

新台幣連貶外資賣壓擴大 提防台股破底

2018-06-23 23:04

宏達電26日股東會 獲利聚焦

2018-06-24 01:35

飆股的故事／佐登調整體質 獲利回神

2018-06-24 00:37

電競超夯...周邊夯貨 需求大爆發

2018-06-24 01:35

美升息 我高殖利率優勢失色

2018-06-24 00:24

全民沖沖樂 掌握三訣竅

2018-06-24 00:17

國泰金27日法說 揭露隱含價值

2018-06-24 00:53

台灣可望脫離口蹄疫區 大成卜蜂台糖將受惠

2018-06-24 01:16

台股上半年外資狂賣 內資硬挺萬點

2018-06-24 12:22

達勝收購中嘉股權 小三美日助陣

2018-06-24 08:27

台股觀盤焦點 台積電本周除息

2018-06-24 10:58

黃金亮點／雙重利空 黃金蒙塵

2018-06-23 13:36

台股基本面沒變 短線觀察除權息行情表現

2018-06-24 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top