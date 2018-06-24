電競股迎暑假 業績熱起來

2018-06-24 01:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北報導



放暑假囉，7、8月向來是電玩業旺季，不少學生放假打電動，尤其這兩年「電競」題材當道，包括宏碁、華碩、微星、曜越等電腦廠趁著暑假狂推電競新品，可望刺激業績升溫。

宏碁全球品牌行銷暨策略運籌中心總經理黃資婷觀察，這幾年大家觀念改變，扭轉過去認為打電玩不務正業的刻板印象，「電競」變成一門專業運動，如同棒球、籃球一般。暑假期間學生有更多時間玩電競，帶動相關電玩遊戲、電競設備進入銷售高峰。

法人分析，包括宏碁、華碩、微星等國內PC大廠，這幾年傾全力強攻電競市場，暑假旺季效應比以往更明顯。其次像深耕電競領域多年的電腦周邊廠商曜越，或橘子、宇峻、智冠等遊戲廠商，都成為這波暑假商機受惠族群，第3季業績看俏。

宏碁上月底在紐約發表全系列電競新品，陸續在全球上市，帶動宏碁過去一個月連續多周蟬聯美國電競筆電市占龍頭。尤其宏碁瞄準入門玩家推出「類電競」產品線Nitro，除原本筆電外，再推出桌機和顯示器，產品陣容齊全。對許多學生而言，買一台電腦除了放假打電玩、開學後還可用來做作業，「一兼二顧」的類電競機種愈來愈受歡迎。

宏碁執行長陳俊聖表示，宏碁今年前五月電競營運比去年同期翻倍成長，雖然去年下半年基期較高，但今年全年目標還是要比去年Double。