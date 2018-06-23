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新台幣連貶外資賣壓擴大 提防台股破底

2018-06-23 23:04經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

新台幣開貶值特快車，外資22日在匯率續貶，擴大賣超台股98億元，拖累指數早盤挫逾百點，所幸內資買盤承接，跌點收斂。法人指出，下周台股由台積電拉開除權息旺季序幕，對重量級權值股台積電、國泰金、富邦金的填息走勢不看淡，惟需留意外資仍受到國際情勢影響偏空。

台股22日盤中一度重挫113點到10,828點、使得本周二度跌破季線10,880點，其後由八大公股行庫、大戶等分道點火台積電、台塑四寶、LED等權值股與低基期族群，拉抬跌點收斂，終場指數下跌41點收10,899點並站回季線，成交量較前一日略增至1,516億元，周線連二黑。

外資也連六賣台股、賣超98億元，台指期淨多單減碼1,451口降至2.9萬口之近期最低；公股股行庫則是第八日買超21億元。累計外資連六賣超715億元、累計今年來賣超2,293億元。

凱基投顧董事長朱晏民表示，外資本波賣超又急又快，首要關鍵是美元急升，新台幣兌美元連破30、30.1、30.2關口，最新再來到30.3，相對前波貶勢較緩，外資一度回補，目前心態更重調節。

其次，美中貿易戰餘波未平，也掣肘外資回流，朱晏民指出，唯一能期待的基本面蘋概股業績還未起色，最快7月中旬法說會與6月營收全面揭曉，才有機會拉動外資，研判行情震盪至7月，反覆測試底部。

值得注意的是，內資力抗外資賣壓，尤以八大官股行庫積極護盤權值股，連八買合計買超164億元，擴大今年買超額至492億元；22日護盤重心集結群創、友達、聯電、鴻海、兆豐金、仁寶等台灣50成分股。

除權息旺季在下周展開，由於外資不斷賣超權值股，對25日除息的台電已連六賣，對26日除息的國泰金與富邦金也多站在賣方，「外資棄息」成為市場焦點。台新投顧副總經理黃文清不看淡今年的除息行情，除了將進入電子旺季，以台積電過去年十年有九次完成填息，研判除息首日有機會先填息三元，國泰金與富邦金因為是好公司，除息表現也不會寂寞。

此外，下周台股也是投信半年作帳最後一周，因投信認養股多數漲幅已高，不排除出現投信業為績效排名形成「作帳VS結帳」之多空大對決，再加上遇除息展開使指數自然蒸發、國際情勢不穩外資保守，不僅指數震盪、連個股也震盪加劇，但整體來看盤勢在政府與內資護盤下多方小勝機率較高，下方以季線為首道支撐，再來是10,700點整數及年線10,708點，回檔幅度介於100至200點。

外資台積電除息

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