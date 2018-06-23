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奈及利亞喜迎小組賽首勝 冰島惜敗但尚有一線生機

世足／穆沙梅開二度 奈及利亞2：0退冰島保晉級希望

15檔填息快手 躍多頭要角

2018-06-23 00:27經濟日報 記者周克威／台北報導

台股年度除權息大秀由台積電領軍在下周登場。 報系資料照
台股年度除權息大秀由台積電領軍在下周登場。 報系資料照
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台股年度除權息大秀由台積電領軍在下周登場。法人指出，以近年快速填息機率逾五成、今年產業前景看佳、近20日三大法人已買超逾千張等條件篩選，計有彩晶、宏碁、奇力新等15檔成為台股重返11,000關卡聚焦點。

美中貿易大戰再啟爭端，外資昨（22）日連六賣，累計已賣超715億元，導致台股失守10,900點大關，並二度回測半年線與季線支撐；外資在台指期淨多單跌破3萬口、選擇權淨空單升過2萬口，對後市保守，但許多法人進出焦點已提前轉進除權息個股。

台新投顧總經理李鎮宇指出，台積電配息8元並在下周一除息，填息之路是否平順將攸關市場多空氣氛。觀察法人動向，因IFRS 9會計制度上路，上市櫃公司發放股利可直接挹注壽險業損益表，許多高股息的個股已吸引壽險等追求長線收益的法人注意。

統一投顧董事長黎方國表示，外資賣超壓抑大型權值股走勢，但昨日外資與投信對台積電賣超張數下降、自營商則擴大買超，使得三大法人賣超張數下降至六天來最低6,605張，顯示台積電即將進入下半年拉貨旺季，順利填息機率升高，台股今年除填息大戲仍值得期待。

已敲定除息日期、自25日開始除息的316家公司中，觀察過去三年在30天順利填息機率超過五成，且法人看好下半年產業前景，在過去20個交易日逆勢買超逾千張的個股，包括彩晶、宏碁、奇力新、宏捷科、全新、群創、敦泰等15檔，主要集中在面板、被動元件、3D感測等族群。

經濟日報提供
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