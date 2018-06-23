親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

奈及利亞喜迎小組賽首勝 冰島惜敗但尚有一線生機

世足／穆沙梅開二度 奈及利亞2：0退冰島保晉級希望

股海常勝軍／冷門產業翻身 投機氣氛濃

2018-06-23 01:01經濟日報 朱成志

美中貿易戰開打，美國總統川普選在端午節要再對2,000億美元的中國商品課徵10%關稅，變本加厲威脅如果中方反擊，再加稅2,000億美元商品。美國極限施壓完全背離多次磋商共識，他真以為自己是全世界的王。除了中國關稅反擊外，歐盟也自22日開始，針對價值32億美元的美國進口商品反課徵25%的報復性進口關稅，加拿大從7月起對價值加幣166億元的美國進口品祭出報復性關稅，印度8月起也將對美國一系列產品加徵關稅，全球聯合對抗川普，股市當然不好啦！

德股、法股、英股都已經M頭也破頸線，而德、法已跌破年線；亞股的A股狂跌，上證深圳、韓國指數等也都走弱，線型都破底，也都跌破年線，港股一度測試年線支撐。

反而美國科技股及以內需為主的小型股強勢，Nasdaq及羅素2000指數在20日還創新高，FANG強，Amazon、FB、Nexflix也是新高。不過也衝擊到美國的汽車、工業類股，使道瓊指數到21日止已經連續八個交易日走跌，若22日再跌，連跌天數則會創下1978年以來新高。

EPFR統計至13日止當周的基金資金流向顯示，股票型基金過去一周獲資金淨流入56億美元，美國第一名，資金淨流入103億美元；日本股票型基金小幅流出4億美元，歐洲淨流出25億美元；整體新興市場股票型基金資金淨流出13億美元、是連續第四周資金淨流出。外資在台股除了1月買超755億元之外，累計今年2月至今已經賣超3,048億元，雖一度跌破季線，相對算強勢。

台股這一波靠的是內資主力的炒作，20日當沖金額創紀錄1,203億元，最近好幾次當沖金額比率都高到33%，櫃買市場更兇悍，5月31日創下510億元的當沖最高紀錄，在5月16日更創下櫃買當沖比率43.48%的最高紀錄，台股靠內資努力在題材型個股當沖，所以個股動不動就爆大量，尤其集中在今年的漲價概念股，被動元件、矽晶圓、MOSFET、整流二極體，也因為這些過去看不起眼的公司大翻身，國巨今年的狂漲表現，帶動了復古風的翻身大投機，炒作的熱度也跑到想要擴展到AD光碟片的錸德、中環，光罩也烏鴉翻身，股價也創下18年來的新高，沉寂多年的威盛也突破50元大關，創下15年來新高，台股投機味濃厚。

工業富聯（FII）在A股掛牌以來，只漲三根漲停板，最高價人民幣26.36元，但近日一度殺到17.53元，顯示貿易戰中國製造業最受害，FII不好，鴻海股價也不會好。大國貿易衝突，勢必兩敗俱傷，身處大象旁邊的台灣準備好了嗎？

世足賽開打，去年的冠軍德國隊，竟然首戰爆冷門不敵墨西哥；超級強隊巴西隊被小國瑞士逼和，阿根廷也竟被人口才33萬人的冰島打平。這個世界，從未有永遠贏的隊伍，美國打越戰就灰頭土臉，川普一定贏嗎？

M17在美興高采烈敲完鐘後，隔兩天就下市，成了奇案。而創立才八年的大陸獨角獸小米，即將以700億美元估值掛牌，比鴻海的500億美元市值還要高出一截，各大投行樂觀預期蜜月行情可望衝破千億美元市值大關。這次港交所為了爭取小米掛牌，特地通過「同股不同權」新制度，以彌補四年前阿里巴巴出走的遺憾，台灣呢？

在川普二次威脅中國的端午節當天，Google宣布和大陸電商巨頭合作，將斥資5.5億美元入股京東，未來京東、騰訊、沃爾瑪的聯盟將與Amazon對抗。

面對新經濟的崛起，炒樓致富的川普似乎喪失理性，在貿易上四處樹敵，世界之王哪有這麼好當。在悲憤色彩的端午節，中國已經喊出：「如果美方失去理性，中方將不得不採取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力的反制。」相比之下，習近平的權力很穩定，川普是看民調的臉色，美中火車對撞，就算當王也要全身受傷，台灣還是小心一點看戲就好，當龍套的別自以為美。

（作者是萬寶投顧董事長）

川普關稅台股

相關新聞

15檔填息快手 躍多頭要角

2018-06-23 00:27

高殖利率股 買盤追捧

2018-06-23 00:01

法人賣超台股110億

2018-06-23 01:14

當沖熱 鎖定低價股

2018-06-23 01:14

就市論勢／台積除息秀 多空指標

2018-06-23 00:01

除權息行情引爆 高殖利率資優生怎麼挑？

2018-06-22 14:35

台勝科12吋去瓶頸+AI 今年比去年好

2018-06-22 14:26

重兵除息 台積電悄悄熱身

2018-06-22 14:26

分析師：台股短線首波賣壓趨緩 仍為反覆測底格局

2018-06-22 13:34

籌碼大軍團 認養、減資、庫藏出奇兵！

2018-06-22 12:53

經紀 自營兩頭賺 大盤有量證券股有利可圖

2018-06-22 12:52

比起郭董 超級股東「小何麗玲」更愛的男神是他

2018-06-22 11:51

利空測試止跌點 財富重分配轉捩點

2018-06-22 08:58

外資賣超融資增加 大戶的低價獵物

2018-06-22 07:46

光學股旺季報到 大立光下半年營運起飛

2018-06-22 07:44

統一超擠下寶雅 登百貨股王

2018-06-22 02:01

日月光股價低迷 吳田玉喊委屈

2018-06-22 01:37

台股土洋對做…外資連五賣 公股連七買

2018-06-22 01:05

就市論勢／食品、新藥 可留意

2018-06-22 00:03

紡織族群 下半年出頭天

2018-06-22 00:01

新光推新ETF 搭除權息行情

2018-06-22 00:01

暑假概念股 熱力十足

2018-06-22 00:01

元大台灣50 理財優選

2018-06-22 00:01

央行宣布利率連8凍 投顧憂台股資金面

2018-06-21 19:35

輸贏關鍵 閃過貿易戰的iPhone潛力股

2018-06-21 14:32

謝金河：中美貿易戰下的台股策略

2018-06-21 13:22

進入升息循環 升息概念股大閱兵

2018-06-21 13:20

搶賺除權息行情 達人教戰及9檔私房選股公開

2018-06-21 10:48

高點不敗操作術 3大專家獻策 台股贏家戰技

2018-06-15 14:12

養股鎖定3大目標 瞄準！大膽買！咬住不放！

2018-06-15 14:09

除權息旺季前哨戰 哪些龍頭股 中小股有看頭？

2018-06-15 14:07

除息行情 營收透露玄機

2018-06-15 09:56
看更多

熱門文章

鴻海去年營收成長未達10％ 郭台銘鞠躬致歉

2018-06-22 09:26

比起郭董 超級股東「小何麗玲」更愛的男神是他

2018-06-22 11:51

郭台銘：鴻海股價受委屈了

2018-06-22 12:32

阿土伯盼鴻海配息調高 郭董：心站在股東這

2018-06-22 09:56

鴻海股東會通過現金減資加配息 股東每股拿4元

2018-06-22 13:33

鴻海股東會 阿土伯：郭董春風滿面又帶憂鬱

2018-06-22 09:54

台積電25日除息 指數蒸發近70點

2018-06-22 20:11

郭台銘：目標明年多發現金股利給股東

2018-06-22 13:34

雲品跳空漲停 股價改寫近五個月新高

2018-06-22 10:06

台泥股東會 董座張安平感性以詩稿致詞

2018-06-22 15:59

庫存回補需求 矽創翻紅

2018-06-22 14:26

元太股東會通過 配發1.65元現金股利

2018-06-22 09:51

台勝科12吋去瓶頸+AI 今年比去年好

2018-06-22 14:26

智擎新藥PEP503 全球樞紐試驗達標

2018-06-22 14:26

美股跌不停 台股挫百點失守半年線

2018-06-22 09:59

電子股無力撐盤 台股跌41點收10,899

2018-06-22 13:46

重兵除息 台積電悄悄熱身

2018-06-22 14:26

仁寶世代交替 翁宗斌升任總經理

2018-06-22 12:14

紡織業族群Q2財報迎雙利多 權證首選這兩檔

2018-06-22 10:28

慶富案衝擊！華南金股東權益報酬率衰退14.7％

2018-06-22 13:11

分析師：台股短線首波賣壓趨緩 仍為反覆測底格局

2018-06-22 13:34

臺鹽股東會 通過每股配發1.5元現金

2018-06-22 15:57

鈞寶帶量強攻漲停 股價改寫八年來新高

2018-06-22 10:40

三大法人賣超台股107.35億元

2018-06-22 16:28

開發金火速敲定除息日 股息殖利率逾5％

2018-06-23 00:26

台泥將募資400億元 擴大全球布局

2018-06-22 11:41

敦南、德微Q3業績增溫

2018-06-22 14:26

友訊股東會 女董胡雪首談接班計畫

2018-06-22 14:26

道瓊連8黑 台股開跌39.82點失守季線

2018-06-22 09:30

台勝科祭三大策略 12吋產能去瓶頸、將月增2.5萬片

2018-06-22 12:33

郭董鞠躬致歉：鴻海營收去年成長未達10％

2018-06-22 09:22

台半全年EPS估逾4元

2018-06-22 14:26

美股跌跌不休 台股半年線支撐再受挑戰

2018-06-22 09:00

億光股價帶量走揚 盤中漲逾6％

2018-06-22 10:22

長榮航爭高端客有成 上半年大增15%

2018-06-22 11:43

台股電子龍頭續弱 多頭力守半年線

2018-06-22 12:04

長榮航股東會 董座林寶水：今年客、貨運都會成長

2018-06-22 09:38

6月22日／台股投資情報站

2018-06-22 14:26

光寶科現金股利2.92元 美中貿易戰影響不大

2018-06-22 21:20

至上第3季營運看旺 手機伺服器DRAM需求轉強帶動

2018-06-22 21:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top