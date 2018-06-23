股海常勝軍／冷門產業翻身 投機氣氛濃

2018-06-23 01:01 經濟日報 朱成志



美中貿易戰開打，美國總統川普選在端午節要再對2,000億美元的中國商品課徵10%關稅，變本加厲威脅如果中方反擊，再加稅2,000億美元商品。美國極限施壓完全背離多次磋商共識，他真以為自己是全世界的王。除了中國關稅反擊外，歐盟也自22日開始，針對價值32億美元的美國進口商品反課徵25%的報復性進口關稅，加拿大從7月起對價值加幣166億元的美國進口品祭出報復性關稅，印度8月起也將對美國一系列產品加徵關稅，全球聯合對抗川普，股市當然不好啦！

德股、法股、英股都已經M頭也破頸線，而德、法已跌破年線；亞股的A股狂跌，上證深圳、韓國指數等也都走弱，線型都破底，也都跌破年線，港股一度測試年線支撐。

反而美國科技股及以內需為主的小型股強勢，Nasdaq及羅素2000指數在20日還創新高，FANG強，Amazon、FB、Nexflix也是新高。不過也衝擊到美國的汽車、工業類股，使道瓊指數到21日止已經連續八個交易日走跌，若22日再跌，連跌天數則會創下1978年以來新高。

EPFR統計至13日止當周的基金資金流向顯示，股票型基金過去一周獲資金淨流入56億美元，美國第一名，資金淨流入103億美元；日本股票型基金小幅流出4億美元，歐洲淨流出25億美元；整體新興市場股票型基金資金淨流出13億美元、是連續第四周資金淨流出。外資在台股除了1月買超755億元之外，累計今年2月至今已經賣超3,048億元，雖一度跌破季線，相對算強勢。

台股這一波靠的是內資主力的炒作，20日當沖金額創紀錄1,203億元，最近好幾次當沖金額比率都高到33%，櫃買市場更兇悍，5月31日創下510億元的當沖最高紀錄，在5月16日更創下櫃買當沖比率43.48%的最高紀錄，台股靠內資努力在題材型個股當沖，所以個股動不動就爆大量，尤其集中在今年的漲價概念股，被動元件、矽晶圓、MOSFET、整流二極體，也因為這些過去看不起眼的公司大翻身，國巨今年的狂漲表現，帶動了復古風的翻身大投機，炒作的熱度也跑到想要擴展到AD光碟片的錸德、中環，光罩也烏鴉翻身，股價也創下18年來的新高，沉寂多年的威盛也突破50元大關，創下15年來新高，台股投機味濃厚。

工業富聯（FII）在A股掛牌以來，只漲三根漲停板，最高價人民幣26.36元，但近日一度殺到17.53元，顯示貿易戰中國製造業最受害，FII不好，鴻海股價也不會好。大國貿易衝突，勢必兩敗俱傷，身處大象旁邊的台灣準備好了嗎？

世足賽開打，去年的冠軍德國隊，竟然首戰爆冷門不敵墨西哥；超級強隊巴西隊被小國瑞士逼和，阿根廷也竟被人口才33萬人的冰島打平。這個世界，從未有永遠贏的隊伍，美國打越戰就灰頭土臉，川普一定贏嗎？

M17在美興高采烈敲完鐘後，隔兩天就下市，成了奇案。而創立才八年的大陸獨角獸小米，即將以700億美元估值掛牌，比鴻海的500億美元市值還要高出一截，各大投行樂觀預期蜜月行情可望衝破千億美元市值大關。這次港交所為了爭取小米掛牌，特地通過「同股不同權」新制度，以彌補四年前阿里巴巴出走的遺憾，台灣呢？

在川普二次威脅中國的端午節當天，Google宣布和大陸電商巨頭合作，將斥資5.5億美元入股京東，未來京東、騰訊、沃爾瑪的聯盟將與Amazon對抗。

面對新經濟的崛起，炒樓致富的川普似乎喪失理性，在貿易上四處樹敵，世界之王哪有這麼好當。在悲憤色彩的端午節，中國已經喊出：「如果美方失去理性，中方將不得不採取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力的反制。」相比之下，習近平的權力很穩定，川普是看民調的臉色，美中火車對撞，就算當王也要全身受傷，台灣還是小心一點看戲就好，當龍套的別自以為美。

（作者是萬寶投顧董事長）