鴻海轉型關鍵期 郭台銘：五年內絕不會退休

2018-06-22 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



鴻海今天舉行股東會，董事長郭台銘在股東會上表示，貿易戰不是經濟戰，關鍵不在貿易而在科技戰，不在網路科技而是製造科技，對公司長期發展100%有信心。記者杜建重／翻攝 分享 facebook

鴻海（2317）今（22）日股東會，股東關心鴻海的接班問題。鴻海董事長郭台銘強調，未來五年是鴻海轉型的關鍵期，自己「五年內絕對不會退休」。

郭台銘表示，鴻海要培養接班人，這是每天早上、晚上都在思考的問題。但往後這五年不會考慮，因為鴻海正在轉型，這對公司來說很重要，不能隨意談接班。「往後五年我的身體還ok，五年之內絕不會退休。」

至於接班人，郭台銘透露：「現在需要跨領域人才，像是AI等專長，我們已經有在培養下世代的年輕人，但現在不能講。」