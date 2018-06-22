慶富案踩地雷 一銀前老董績效獎金被扣

2018-06-22 11:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



一銀前董事長蔡慶年因慶富案被扣績效獎金。聯合報系資料照／記者孫中英攝影 分享 facebook

第一金控（2892）今（22）日召開2018年股東常會，因為慶富案初步估計損失近50億元，又被金管會罰款1,200萬元，小股東關切是否對前董事長蔡慶年求償？第一金表示，承辦慶富案的同仁都沒有被起訴 ，不會對他們做司法上的請求，但已暫時扣留蔡慶年的績效獎金。

第一金董事長董瑞斌表示，關於求償現在最大麻煩是地檢署對於被調查的都不起訴，民事求償就會比較麻煩。

董事長和總經理薪酬分為薪水和獎金兩個部分，獎金方面兩個月是固定的，蔡慶年等人離職後，按照在職月數已經分給他們，績效獎金則按照當年度績效和在職月份發放，但因為有求償問題要解決，績效獎金暫時提存在銀行，尚未發給蔡慶年，待法律釐清之後，該發的還是會發，該扣的就會扣除。

第一金律師張朝棟表示，從慶富董事長陳慶男的兒子陳偉志已經潛逃可以看出，慶富案可能有使用詐騙手段，因此銀行是陷於被詐騙情況下，沒有疏失，所以銀行承辦人經過地檢署開庭之後，全部簽結，連起訴都沒有，行政上的認定都沒有問題，並沒有犯罪嫌疑。

張朝棟表示，在沒有犯罪嫌疑情況下，銀行承辦同仁是被對方使用詐騙手段詐騙，未來要在司法程序上對這些同仁請求，不太有機會，而且會對銀行造成更多後遺症；這些同仁被認定沒有疏失，沒有怠忽職守，「他們做了該做的事情但被騙，還要回過頭要他們負責，情何以堪！」所以沒有新事實證據之下，暫時沒有對蔡慶年等人做請求，但是被提存的績效獎金暫時不會發放，還要看後續狀況再決定。