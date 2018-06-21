中華信評授予「圓滿一號」 「twBBB+/twA-2」評等

2018-06-21 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



不動產投資信託基金（REITs）「圓滿一號」今（21）日正式於臺灣證券交易所掛牌上市，中華信用評等公司（中華信評）今天授予圓滿一號不動產投資信託基金（圓滿一號REIT）的長期發行體信用評等為「twBBB+」，短期發行體信用評等為「twA-2」。圓滿一號REIT長期評等的評等展望為「穩定」。

中華信評認為，圓滿一號REIT的投資策略雖較主動積極，但就未來兩年來看，預料該基金應會維持審慎的財務政策，並將該基金的借款對EBITDA比控制在明顯低於9.5倍的水準，且其借款對資本比應可維持在25%以下。就該基金的長天期固定租金的租約來看，預期應可在未來兩年中繼續維持穩定的獲利能力。

不過，中華信評認為，圓滿一號REIT較小的資產規模、相對較弱的資產品質與偏高的不動產與租戶集中性，可能會持續在未來兩年期間對該基金的評等形成限制。就相關業務領域來看，圓滿一號REIT所持有的標的皆為較小型的不動產，無法吸引到大型且信用水準較高的租戶。在經濟景氣衰退期間，恐導致圓滿一號REIT投資之不動產的出租率與租金價格出現較大的波動。

圓滿一號REIT目前獨資擁有兩棟大樓，分別為：台南的FOCUS時尚流行館（約占該基金總租金收入的68%）、以及新北市的板信銀行家大樓（32%）。這些不動產目前分別做為零售以及辦公室使用。中華信評認為，板信銀行家大樓，由於遠離主要商業區域，因此就地段而言相對偏弱，而目前的租戶為小型利基業者。