多頭作價權值股 台股漲23點收10,927

2018-06-20 13:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美中貿易戰持續較勁之下，美股清晨收盤再度下挫，陸股早盤也持續探底；不過，日、韓股市早盤已回穩呈現小漲，台股今（20）日在技術線型的季線與半年線力撐，多頭企圖將大盤指數維持在平盤之上，多空仍相互較勁，多頭雖拉高，尾盤還是遭到賣壓摜低，台股收盤指數為10,927,44點，上漲23.25點，成交量為1,780.62億元。

台股今日還是依靠蘋概三王股為指標，大立光（3008）盤中漲幅超過1%，收漲1.26%；台積電在平盤上下起伏，尾盤收高，股價收在226元；鴻海走勢則相對較弱，尾盤收平盤83元。

先前被視為多頭指標的被動元件族群，漲多之下受到市場不確定性影響，獲利了結與停損賣壓同步出籠，國巨 、大毅、華新科與禾伸堂等股紛紛走低。

多頭轉以權值股撐盤，台灣50指數成分股中的台塑、台化、南亞及台塑化走高，金控雙雄的富邦金與國泰金也維持在平盤之上，台泥、亞泥、統一、遠東新、中鋼與通訊股的中華電、台哥大及遠傳都在盤中呈現上揚。

群益投顧表示，上市櫃公司除權息行情將逐漸吸引市場聚焦，權值股的台積電及雙金控將成為首波除息行情重要指標。

台積電將於6月25日除息8元，緊接著富邦金及國泰金也將在6月26日除息；另外，傳統上端午變盤的市場說法，加上時序接近第2季底，指數跌破各短期均線之際，內資法人季底作價行情，反更需留意「結帳干擾」，亦即部分波段漲幅較大個股，在季末遭投信同業摜壓的可能。