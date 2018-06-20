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統一股東會 通過配發現金股利5.5元

2018-06-20 10:42經濟日報 記者李至和╱即時報導

統一企業今（20）日上午舉行股東會，由董事長羅智先親自主持，且統一美麗事業董事長高秀玲、統一超總經理陳瑞堂均出席。7-ELEVEN與美麗事業推出複合店，均由高秀玲親自督軍，她表示，目前看來效果很好，對超商來客數有相當大提振作用。

高秀玲為了推動「K．Seren」新美妝通路品牌，為品牌拍攝廣告，長達1分鐘的廣告片，每個片段高秀玲都深深烙印在腦中，每一秒是什麼鏡頭、有什麼意向都是高秀玲的精心安排。

高秀玲表示，「K．Seren」這個品牌可以用12字解釋，兩個人「不期而遇，命中註定，緣來是你」，這就像7-ELEVEN與「K．Seren」複合經營的想法，就是一種命中注定的緣份。

今日股東會承認去年財報，去年全年營收3,999億元，全年稅後純益達398.4億元、年增174.3%；每股稅後純益7.01元，並通過史上最高股利配發案，每股將配發現金股利5.5元。

羅智先指出，去年獲利創新高主要是認列出售上海星巴克二成股權收益。出售星巴股權交易金額為168.35億元，處分利益為140.48億元，每股貢獻約2.47元。

統一退出上海星巴克之後，目前在大陸的重心以食品與上海、浙江兩地的7-ELEVEN為主；羅智先表示，上海與浙江兩地經營7-ELEVEN花了很多時間，以很多工作正在進行中。

至於大陸食品，羅智先表示，在整個大陸食品市場都在升級，隨著消費趨勢變化，一直在轉型調整，傳統的泡麵面對現在的生活型態已經不太合適，麵這個食品不會消失，但方法型態會改變很多，最後都要看消費者的選擇。

統一企業今日舉行股東會，由董事長羅智先（左）親自主持，且統一美麗事業董事長高秀玲...
統一企業今日舉行股東會，由董事長羅智先（左）親自主持，且統一美麗事業董事長高秀玲（中）、統一超總經理陳瑞堂（右）均出席。記者李至和／攝影
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上海羅智先

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