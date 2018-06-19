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黃文清：大盤回測季線與半年線雙支撐

2018-06-19 12:30經濟日報 記者林超熙╱即時報導

台新投顧副總黃文清表示，受中美貿易戰火升溫衝擊，今（19）日亞股全倒，台股大盤一開盤即跌破月線支撐，未來恐向季線與半年線分別叩於10,879與10,858點位置回測。

不過，盤面上還是有不少強勢股竄出，今日強勢指標股有統一超（2912）等，統一超今年配25元現金股利，是高股息指標股。

在關鍵數據上，美通過對中國中興通訊採取的制裁案，被視為中美貿易戰再告升溫的另一主因，未來的觀盤重點可留意，包括：一、中美貿易戰後續變化；二、台積電、國泰金、富邦金等大型權值股的除息行情表現；三、外資的賣超金額是否轉小縮手。

貿易戰台積電

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