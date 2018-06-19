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美中互祭高關稅 台股上攻有變數

2018-06-19 08:24中央社 台北19日電

美股多半收跌，台股15日拉尾盤收復月線。法人表示，美中互祭高關稅，台股短線上攻有變數，走勢區間震盪整理，力守月線支撐。

美股18日多半收跌，道瓊工業指數下挫103.01點或0.41%，以24987.47點作收。標準普爾指數小跌5.91點或0.21%，收在2773.75點。科技股那斯達克指數微漲0.65點或0.01%，收7747.02點。

台股加權股價指數15日終場上漲73.49點、漲幅0.67%、收在11087.47點、成交值新台幣1899.77億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超80.42億元。

法人表示，台股15日收盤站上月線約11032點，收復14日黑K棒二分之一位置，下方有區間支撐防守力道，多頭態勢未減。

不過，美國對中國500億美元產品祭出高關稅，中國也還以顏色。美股道瓊指數收跌。台股日KD技術指標仍開口向下，短線上攻有變數，走勢區間震盪整理，力守月線支撐。

美國總統川普日前宣布對中國輸美800多項、包括汽車在內的戰略性重要商品，課徵25%的關稅，自7月6日起生效。

中國商務部表示，北京將以同等規模和力度的關稅回應，並宣布之前雙方磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

美中互祭高關稅，外界憂心貿易戰加溫，華爾街日報報導，替蘋果代工的鴻海集團曾檢視供應鏈，評估加徵關稅產生的影響，未來動向備受關注。

機械公會理事長柯拔希與程泰集團董事長楊德華均表示，台廠布局中國大陸，產品銷售以當地內需市場為主，不受影響。

工研院產經中心（IEK）研究總監楊瑞臨分析，美中角力背後關鍵在科技戰。資通訊電子廠商布局全球供應鏈網絡，可繞道第三方國家出口，降低美中互課高關稅的風險。

關稅台股

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