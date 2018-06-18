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蔡明彥專欄／高頻PCB散熱元件 搭5G順風車

2018-06-18 05:28經濟日報 蔡明彥

國際標準組織3GPP宣布，如期完成制訂第一版（R15）5G行動通信技術標準，這不僅是全球行動通訊產業邁向5G增強型行動寬頻商用（eMBB）的重要里程碑，也宣告眾所期待的5G行動通訊建設可正式開展。

隨R15標準完成，3GPP隨即展開 R16標準規格之制訂，預計2020年完成；談了多年的物聯網應用（IoT）才能正式起飛，全球經濟也才將正式邁入數據經濟時代。

在R15制定後，預期美、韓、日、中、歐元區等國業者將在未來一年多陸續展開頻譜拍賣、設備招標、基地台建設、5G手機之開發與販售等。

由於局端設備研判全球只有歐系易立信、Nokia、大陸華為、中興、及南韓三星等大廠具開發能力，台商潛在商機主要在基地台的高頻PCB、散熱元件、不斷電系統以及小型基地台等，相關供應商未來一年多的營運值得期待。

電信基礎通訊設備中也會應用到大量的FPGA晶片，這對已受益AI高效率運算新應用的FPGA供應商（如Xilinx, 智霖）也是加分，而FPGA業者一向是台積電最高階製程最早採用、也是最忠實的用戶。

至於終端手機供應商如聯發科，雖也完成了5G 數據晶片之開發，但進度上明顯落後於QCOM、Intel、華為海思以及南韓三星等競爭同業，適用於5G的AP晶片開發進度能否縮小與同業間差距，將是觀察重點。

回到盤勢來觀察，美國聯準會利率決策會議於上周如預期再升息1碼，但讓市場鴿派意外的是，6月會後聲明稿中的利率點陣圖，主張升息四次的鷹派人數首次多於鴿派，一反前次會議紀錄文字間透露的鴿意。

加上隔日歐洲央行（ECB）也宣布進一步縮減購債規模的計劃，目前全球前四大經濟體央行除日銀外，貨幣政策均已飄出淡淡的緊縮味，屬於新興市場一員的台股，未來面對熱錢的波動恐將隨之加劇。

6月中旬是上、市櫃公司股東會的旺季，隨著股利確定，台股接著也將隨之進入密集除息周期，今年預估息值將扣減指數400餘點；加上外資也可能進入放暑假狀態，少了外資買盤挹注，大盤恐缺乏上攻動能。

除了蘋概股外，零組件缺料題材股仍是維繫人氣的重點類股。此外，近期新台幣再度回貶，外銷概念股第2季季報以及下半年旺季營運也值的期待。

（作者是群益投顧董事長）

5G台股華為
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