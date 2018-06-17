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美中貿易大戰利空漸鈍化 台股除息旺季盛大登場

2018-06-17 16:07中央社 台北17日電

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美、中關稅大戰上周雖見激化跡象，不過美股反應相...
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美、中關稅大戰上周雖見激化跡象，不過美股反應相對平淡，顯示市場對利空「疲乏」，加上川普貿易政策的目的，在於為美國爭取更多利益，預料引發全面性國際貿易戰爭機率不高。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
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國際情勢風起雲湧，基金經理人說，台股基本面有撐，後市不看淡，觀察重點包括除息（權）行情表現、外資是否持續大賣、新台幣匯率漲跌、以及第4季iPhone銷售量等。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美、中關稅大戰上周雖見激化跡象，不過美股反應相對平淡，顯示市場對利空「疲乏」，加上川普貿易政策的目的，在於為美國爭取更多利益，預料引發全面性國際貿易戰爭機率不高。

至於外資近來賣超不斷，廖哲宏說，上周外資累計賣超雖然擴大至260億元以上，但若將6月以來買賣相抵，外資淨賣出不到20億元，除非未來外資大量的、持續性地減碼，才有必要擔憂，否則這段期間賣超，應可視為短期資金波動的正常現象。

廖哲宏說，時序將進入上市櫃公司營運旺季，以及配息高峰期，後市仍是正向樂觀的，短線要留意半導體大廠的第3季展望，中長期則觀察第4季iPhone銷售力道，以及企業預估獲利數字是否兌現。

日盛上選基金經理人陳奕豪認為，今年台股觀察指標在匯率，匯率波動關鍵在於外資，而外資賣超是否擴大，與全球央行縮表進程息息相關；另外，iPhone銷量則為下半年蘋概股榮枯指標之一，第3季末iPhone如果再次疲弱，股市恐面臨修正。

產業方面，陳奕豪分析，選股不選市是這波景氣上來後不變的策略，尤其2018年的景氣高原期，能夠續漲族群會相對較少。

上周五台股收在11087.47點，上漲73.49點，單日成交值新台幣1899.77億元，三大法共賣超80.42億元。

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