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世足／祕魯錯失12碼罰球 丹麥搶下關鍵勝利

16檔金雞母 股息超誘人

2018-06-17 00:51經濟日報 記者王皓正／台北報導

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上市櫃企業股東會後股利政策拍板，包括華碩、統一超、興富發等16檔個股，近十年股利大放送，每年平均配發超過3元現金股息，宛如「金雞母」年年下蛋，可望躍居今年除權息行情的盤面亮點。

美股高檔整理，台股同步震盪，第3季操作難度升高，預期高現金股息族群將是攻守兼備的標的，若能配合產業基本面佳，將是抱股除權息的好選擇。

台新投顧總經理李鎮宇指出，投資人偏愛高現金股息股票，今年可明顯發現上市櫃公司普遍提高股息發放率，預期除息行情會比除權行情來的俏。

個股選擇上，投資人可以從長期投資角度著手，觀察往年的股息配發水準，並搭配今年的股利政策、現金股息殖利率表現等，做為選股方針。

據統計，近十年來，年年配息、每年平均配發現金股息超過3元，且今年現金股息殖利率超過5%的個股，計有16檔，分布在半導體、零組件、電腦週邊等電子類股，及營建、食品、百貨等傳產族群。

觀察近十年平均現金股息，以華碩的13.53元居冠，統一超7.34元、創見5.75元也相當吸睛；另外，振樺電、順達、飛捷、永信建、群光、久元等，每年平均現金股息也都在4元以上。

進一步分析今年現金股息殖利率，以漢唐8.93%最耀眼，永信建8.17%、統一超7.99%；其他現金股息殖利率超過6%的個股，還包括興富發、久元、創見、鎰勝、廣達等。

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高股息個股殖利率
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