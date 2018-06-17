16檔金雞母 股息超誘人

2018-06-17 00:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



報系資料照片 分享 facebook 上市櫃企業股東會後股利政策拍板，包括華碩、統一超、興富發等16檔個股，近十年股利大放送，每年平均配發超過3元現金股息，宛如「金雞母」年年下蛋，可望躍居今年除權息行情的盤面亮點。

美股高檔整理，台股同步震盪，第3季操作難度升高，預期高現金股息族群將是攻守兼備的標的，若能配合產業基本面佳，將是抱股除權息的好選擇。

台新投顧總經理李鎮宇指出，投資人偏愛高現金股息股票，今年可明顯發現上市櫃公司普遍提高股息發放率，預期除息行情會比除權行情來的俏。

個股選擇上，投資人可以從長期投資角度著手，觀察往年的股息配發水準，並搭配今年的股利政策、現金股息殖利率表現等，做為選股方針。

據統計，近十年來，年年配息、每年平均配發現金股息超過3元，且今年現金股息殖利率超過5%的個股，計有16檔，分布在半導體、零組件、電腦週邊等電子類股，及營建、食品、百貨等傳產族群。

觀察近十年平均現金股息，以華碩的13.53元居冠，統一超7.34元、創見5.75元也相當吸睛；另外，振樺電、順達、飛捷、永信建、群光、久元等，每年平均現金股息也都在4元以上。