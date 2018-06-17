軋空題材點火 除權息行情燒

2018-06-17 00:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



台股多空震盪，指數仍守穩11,000點。法人表示，現階段市場資金充沛，配合時序邁入除權息旺季，本周起將由台積電領銜，帶領國泰金、富邦金、台塑化等重量級權值股，在月底前強制回補逾2萬張融券，多頭寄望藉由軋空題材再啟漲勢。

日盛投顧總經理李秀利表示，根據近日主要大廠法說會上的說法，對景氣並無疑慮，加上市場資金充裕，大盤日前修正有助蘊釀「先蹲後跳」走勢；短線而言，因除權息旺季來臨，融券回補題材值得留意。

李秀莉說，除權息前融券須強制回補，多頭莫不寄望軋空行情反擊。其中，高券資比個股近期股價走勢抗跌，隨著除權息前融券回補的逼近，空方勢必面臨軋空壓力。

法令規定上市櫃除權息因涉及股東權益，須訂定停止過戶期限以確認股東名簿，信用交易作業為配合股東名簿確認，融券戶應在除權息停止過戶起日前第六個營業日前還券。

例如台積今年除權息交易日6月25日，停止過戶起日則為次兩個營業日（6月27日），融券最後回補日是停止過戶起日往前推第六個營業日，即6月19日。