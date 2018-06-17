上市櫃將發1.4兆現金 創歷史新高

2018-06-17 00:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股東會旺季後除權息大戲接力上演，群光、美食-KY本周打頭陣，台積電、南亞科月底前接力演出，近1,700家上市櫃公司，合計配發1.42兆元現金股息，創歷史新高。加權指數今年將「蒸發」438.6點、櫃買指數蒸發4.26點。

台股近期多空交戰，法人認為，現階段具備成長題材的個股，表現不會寂寞，隨著股東會旺季將在月底落幕，除權息行情預料將成為新一波市場焦點所在。

觀察月底前將除權息個股的股息總額，以台積電將發放2,074億元居冠，國泰金352億元、富邦金264億元、南亞科107億元等公司，配息總金額都超過百億元。

證交所營業細則規定，除息交易開始日升降幅度的計算，是以前一日收盤價格減除股息及紅利金額為計算基準；換言之，除息後，個股價格須減除現金股息，將衝擊大盤指數。

在除權息觀戰重點上，若依照今年發放的股息、上周五（15日）收盤價、及市值比重來推算，今年加權指數將蒸發438.6點、櫃買指數蒸發4.26點。

上市公司中權值最大的台積電，除息將影響加權指數消失69.52點，台塑化、台化、南亞、中華電、台塑、鴻海、國泰金、統一等公司的影響，也都超過10點；上櫃方面，世界將讓櫃買指數蒸發0.22點，環球晶、群聯、穩懋等都超過0.1點。

至於本月底前將除權息的94檔個股，則將讓加權指數蒸發99.12點、櫃買指數蒸發0.52點。

華南投顧董事長儲祥生指出，除權息當天，股價會因股息發放下跌，但對投資人來說，其所擁有的市值不變，配股配息後將再回到投資人帳戶，大盤指數則會因配息而蒸發。