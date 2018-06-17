股海自由行／伺服器汰換潮來了 概念股利多

2018-06-17 02:27 經濟日報 陳豊丰



美國5月景氣動能明顯增強，其中，零售銷售月增幅高達0.8%，遠優於預期，各類商品中，除了食品銷售停滯外，其餘都較上月成長。推估第2季零售銷售季增將達1.4%，遠遠高於上季的0.4%，並且高於過去五年的平均值0.9%，在私人消費轉強的帶動之下，預測美國本季經濟成長率將突破3.0%，7月中旬將起跑的第2季財報，企業獲利可望延續高度成長格局，年增幅料將高於目前的預測值20%，甚至超越首季的24.5%。

不只美國數據亮眼，亞洲出口表現亦不遑多讓。南韓、台灣及中國大陸5月出口動能亦較4月為佳，其中，台灣出口金額達291億美元，為今年次高水準，年增率14.2%，初估本季增幅將達11.6%，連續第七季維持兩位數的增長，顯示海外市場的需求強勁，幾乎不受到貿易戰的雜音所干擾。

鑒於美國景氣穩健擴張，聯準會一如預期升息1碼，將基準利率提高至1.75%~2.00%的區間，實質利率九年來首度轉正。

會後聲明中的利率展望點陣圖，將今、明兩年年底的利率水準，分別由2.1%、2.9%調高至2.4%、3.1%，意味著今年下半年的升息速度將略為加快，值得注意的是，升息終點2020年底的利率水準仍停留在3.4%，並未調整，此舉等於暗示升息速度雖微幅加快，但也將提前結束。

另外，過去幾次升息後，聯準會均同步且等幅調高銀行超額準備金利率，但本此會議卻僅僅調高20bps，出現5bps的差距，意在緩和市場短期流動性的壓力。

歐洲央行亦跟進宣布政策模式，10月起減半購債金額至150億歐元至年底，同時結束購債；此外強調明年夏季前，主要利率將維持在目前水平，以確保通膨延續目前回升的路徑；偏向鴿派的政策態度，導致歐元重挫，連帶拖累整體美非貨幣大跌。然而，ECB延長購債三個月，也意味著全球資金充裕的環境可望延長一季，緩和投資人對於聯準會緊縮銀根的壓力，也有助於紓緩近期新興市場金融市場的動盪。

中國方面，1至5月固定資產投資同比增長6.1%，增速比1至4月回落0.9個百分點。 5月社會消費品零售總額3.03萬億元，同比增長8.5%，增速比上月回落0.9個百分點。

國務院宣布從今年7月1日起，進一步降低日用消費品進口關稅，涉及1,449個稅目，是前四次降稅總數七倍，降稅有助於吸引海外消費回流。社科院預估今年GDP增速為6.7%左右，相較一味追求數據增長，中國轉向強調經濟結構轉型升級。

產業方面，Intel Purley伺服器CPU滲透率自第2季初以來不斷提升，動能來自超大型資料中心需求。預期Purley伺服器出貨量將在下半年進一步放量，Purley平台的Skylake CPU以運算能力高於Grantley為人所知。預期Intel Xeon Scalable處理器系列將推出升級版Cascade Lake，將在下半年上市。此升級版本仍支援Purley平台，並加入新功能，如Intel Optane記憶體 (又稱Intel的Apache Pass；AEP)。Intel的AEP技術讓非揮發性記憶體可以有接近揮發性記憶體的表現，但其容量與成本與非揮發性記憶體相當，功能性做為硬碟的快取，預期升級後的第二代Purley平台，在2018下半年至2019年創造更多伺服器汰換需求。

美國10年與2年期公債殖利率差已縮減至0.5%以內，長短期利差持續收縮代表市場震盪加劇，投資人仍宜控制資金水位，留意各種風險，逢低布局，靈活操作。

（作者是元大投顧總經理）