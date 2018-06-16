內資點火 台股尾盤爆422億元大量

2018-06-16 00:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



台股昨（15）日受富時指數調整成分股生效影響，尾盤爆出422億元大量。 報系資料照 分享 facebook

台股昨（15）日受富時指數調整成分股生效影響，尾盤爆出422億元大量，並在台積電爆量上漲帶動下，終場漲點擴大到73點，收11,087點，收復月線並守穩「萬一」11,000點。法人指出，由於美中貿易戰開打，盤面可能震盪回測月線11,032點，但內資力挺與政府護盤，且台積電除息行情樂觀，下周有機會挑戰今年最長「萬一」紀錄。

台股今年最長「萬一」紀錄是1月17日至2月2日，共站上11,000點13天，昨日台股連十天站上「萬一」，若多頭力守，最快21日追平紀錄，並在22日創下最長「萬一」走勢。

受美聯準會（Fed）發表鷹派言論影響，美元強升，新台幣昨日貶破30大關，外資調節權值股，所幸八大公股、壽險、大戶等買盤進場，點火被動元件、低基期蘋概等族群，最後一盤被動式資金跟隨富時指數爆量調整，台股漲點由32點擴大到73點，成交量一舉拉高至1,933億元，為5月31日MSCI明晟季度調整爆出2,392億元以來最大量。

外資昨連二賣、但賣超縮減至92億元，期貨多單加碼1,346口至4.4萬口。由於不分期現貨，盤中皆出現委買大於委賣，顯示行情主要由被動式買盤及內資拉升，包括八大公股買超10.3億元，自營商因投資人布陣認購權證、買超7.4億元；金控旗下券商分點積極敲進台積電、台塑、鴻海等權值股。

市場解讀，有部分壽險著眼前日蘋概三雄大跌而昨日低接，尤其是台積電，尾盤更見買單敲進21,427張，股價由漲1.5元拉升漲4.5元收231元，一舉站回年線。