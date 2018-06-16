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16檔投信買 作帳行情燒

2018-06-16 00:36經濟日報 記者周克威／台北報導

第2季進入尾聲，投信作帳行情到。 報系資料照
第2季進入尾聲，投信作帳行情到。 報系資料照
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第2季進入尾聲，投信作帳行情到。由於美升息立場偏向鷹派、美中貿易戰爆發，外資近期賣多買少、權值股走勢欲振乏力，反而是中小型股受惠投信衝刺季底績效，近期表現活蹦亂跳，大成鋼、智邦、矽創等16檔投信加碼股將是大盤聚焦亮點。

國際政經環境動盪，外資多空難料，大型權值股飽受壓抑，內資則點火漲價題材，吸引買盤回流、帶動中小型股表現活潑，下周起進入投信上半年作帳高峰，預估會有一波衝刺績效的行情。

分析不少投信基金買盤進駐的中小型股，因股價鎖碼效應逐漸發酵，6月以來動輒上漲二、三成，甚至突破四成，遠遠擊敗大盤、權值股表現。

統計投信基金6月以來買超逾1,600張、且股本在百億元以下的中小型股，尤其是昨（15）日盤勢震盪，但投信仍持續進場加碼者，包括大成鋼、智邦、矽創、頎邦、創見、順德、立積、台燿等16檔。

中小型股走勢強勢，帶動不少台股基金表現亮麗，過去三個月來計22檔績效漲幅高達二成以上，其中華頓台灣高達44%、排名第一，超過三成的還有未來資產台灣新趨勢、未來資產阿波羅、復華數位經濟、統一台灣動力等基金。由於距6月底還有九個交易日，排名想更上一層樓的基金，操作空間更令市場期待。

經濟日報提供
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中小型股權值股矽創
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