16檔投信買 作帳行情燒

2018-06-16 00:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



第2季進入尾聲，投信作帳行情到。 報系資料照 分享 facebook

第2季進入尾聲，投信作帳行情到。由於美升息立場偏向鷹派、美中貿易戰爆發，外資近期賣多買少、權值股走勢欲振乏力，反而是中小型股受惠投信衝刺季底績效，近期表現活蹦亂跳，大成鋼、智邦、矽創等16檔投信加碼股將是大盤聚焦亮點。

國際政經環境動盪，外資多空難料，大型權值股飽受壓抑，內資則點火漲價題材，吸引買盤回流、帶動中小型股表現活潑，下周起進入投信上半年作帳高峰，預估會有一波衝刺績效的行情。

分析不少投信基金買盤進駐的中小型股，因股價鎖碼效應逐漸發酵，6月以來動輒上漲二、三成，甚至突破四成，遠遠擊敗大盤、權值股表現。

統計投信基金6月以來買超逾1,600張、且股本在百億元以下的中小型股，尤其是昨（15）日盤勢震盪，但投信仍持續進場加碼者，包括大成鋼、智邦、矽創、頎邦、創見、順德、立積、台燿等16檔。