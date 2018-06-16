股海指南針／慢牛行情加持 原物料溫溫漲

2018-06-16 01:08 經濟日報 林成蔭



接連幾天的沉悶氣候，空中瀰漫著高於以往的溼度，令人煩躁不安，到底是熱帶低氣壓，還是梅雨、西南季風或颱風，真是令人難以捉摸。

去年以來，國際金融市場政經環境也同樣花樣百出，從川普和金正恩「會不會」，美國與其他各國的貿易爭端，到義大利、西班牙的政局動盪，還有阿根廷、土耳其、巴西等新興市場國家的匯市「跳水」演出，簡直令人目不暇給。

金融市場則是在年初由美股領軍，全球股市同步走揚，2月卻急轉直下長黑連連，3月止跌反彈，投資人終於鬆口氣，第2季卻陷入整理，多空難分，如同古詩所云 : 「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離，兩兔傍地走，安能辨我是雌雄？」行情似多似空，究竟如何發展，投資人的心就如同悶熱的天氣一樣焦躁。

根據筆者歸納的「定錨理論」，短線上，盤勢隨訊息和投資人情緒變化，方向不定，中線上，股市終究反應景氣，因此，所有新聞話題「如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，金融市場最後還是以經濟發展為依歸。

現階段的景氣，審慎樂觀，股市，正向看待。

美聯準會（Fed）在6月的公開市場委員會（FOMC）結束後，宣布升息1碼，其公布的經濟預測顯示景氣和就業市場持續看好，Fed將今年經濟成長率，由3月預估的2.7%，上調為2.8%；失業率由原估的3.8%，下修為3.6%，經濟發展比原先預估佳。

值得留意的是，聯邦基金利率預期中位數由原先估的2.1%上調為2.4%，意味升息次數將會增加，也就是下半年將再升息兩次，時間可能在9月及12月，Fed的態度似乎比中立更謹慎，這也被視為是新興市場股匯雙殺的元凶之一。

接著，歐洲央行（ECB）召開利率會議，會後宣布歐版量化寬鬆（QE）購債措施在9月到期後，每月購債額度從歐元300億元減至150億元，今年12月購債額度將降至零，強調利率會維持在當前水準至少到2019年夏天為止都不會改變，雖是如此，ECB的態度已開始往中間靠攏。

兩大央行態度明顯，當經濟成長和就業市場無虞，寬鬆貨幣政策將逐漸退場，對金融市場來說，代表景氣的「慢牛行情」，將取代以往資金效應帶動的「快牛行情」，短線上，資金因意外逃竄，中期，景氣復甦將加穩健，股市，仍是多頭格局。

投資策略仍是「股優於債」，七成以上多單應對。

特別提醒的是，通膨仍是關鍵，Fed預測中，衡量通貨膨脹標準的個人消費支出（PCE），由原估的1.9%上調為2.1%，核心個人消費支出（Core PCE），由原估的1.9%上調為2.0%，有意思的是，ECB也將2018年通膨率上修至 1.7%，高於原先預估的1.4%，能抗通膨的原物料類股如塑化、化纖、橡膠等，雖然走勢溫吞，不宜偏廢，積極者可以增加相關ETF或基金比重。

蘋概股即將度過淡季，法人對下半年新機功能與銷售量興趣不如去年樂觀，這反而是好事，智慧手機銷售已進入高原期，高期待容易帶來失望，低度評估反容易驚喜，電子三雄大立光已見反彈，台積電和鴻海還在整理，應是低檔有限，反倒是漲幅已高，利多頻傳的零組件族群風險漸增。

台灣央行在6月21日舉行理監事會議，預期利率將「連八凍」，但下半年升息機率大增，金控族群底部墊高，值得長期追蹤。

（作者是資深證券分析師）