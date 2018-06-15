親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

30歲台大學霸是律師兼導遊 當背包客半年遊7大洲

鴻海斥資3億元 衝智慧產權

2018-06-15 22:12經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

鴻海今日公告，透過旗下子公司Maxwell Holding Limited，以3億元取得FG Innovation IP Company Limited 100%股權。外界推測，鴻海可能將活化自身的智慧財產權（IP），以擴大營收來源。據悉，此智慧產權公司，為資通訊相關專利的公司，包含8K+5G，符合鴻海集團發展戰略。

根據香港官方文件指出，FG Innovation IP Company Limited在2018年2月成立。Maxwell Holding Limited是以1美元的價格，取得FG Innovation IP Company Limited 1,002.77萬股，交易金額約為新台幣3億元。

鴻海對專利布局相當有一套，除每年申請不少專利，對於專利活用運用也相當靈活。例如鴻海入主夏普後，就將夏普的專利，以成立智財子公司ScienBiziP Japan（SBPJ）的方式，來負責智慧財產權活化業務，擴大營收來源。

法人則認為，鴻海也不排除將本身自有專利，未來透過FG Innovation IP Company Limited進行活化。

鴻海董事長郭台銘，之前接受大陸媒體訪問時表示，鴻海集團深耕知識產權，第一件大陸專利的申請是1992年7月16日，1998至2000年連續三年中國企業大陸專利申請第一，2002至2010年，連續九年中國企業大陸專利申請排名前三，1984年至今，華人企業全球專利累積申請第一、核准第一。可以看出，鴻海集團在全球智慧產權的實力，相當堅強。

鴻海智慧財產權夏普
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

中華電董座鄭優：499方案 我負責到底

2018-06-15 14:35

股東會「小何麗玲」獻花兆豐董座 大讚「幫股東賺錢就是男神」

2018-06-15 14:35

高點不敗操作術 3大專家獻策 台股贏家戰技

2018-06-15 14:12

養股鎖定3大目標 瞄準！大膽買！咬住不放！

2018-06-15 14:09

除權息旺季前哨戰 哪些龍頭股 中小股有看頭？

2018-06-15 14:07

法人：蘋概轉機股、伺服器及被動元件族群值得關注

2018-06-15 12:06

5月A股入摩 金管會：台股價漲量增及外資買超

2018-06-15 10:28

A股入摩排擠台股？ 金管會：6月價量齊揚外資買超

2018-06-15 09:58

除息行情 營收透露玄機

2018-06-15 09:56

5月投信基金規模2兆5499億 13年新高

2018-06-15 09:40

美升息效應 外資賣超台股143億

2018-06-15 01:19

就市論勢／光學鏡頭、矽晶圓 亮眼

2018-06-15 00:03

群益：台股Q4挑戰12,000

2018-06-15 00:02

昂寶強攻TV 營收添動能

2018-06-15 00:02

端節變盤說 市場觀望

2018-06-15 00:02

無人店概念 買盤加持

2018-06-15 00:02

奇力新澄清：沒有任何參與旺詮併購案的人員被調查

2018-06-14 21:46

群益投顧董座蔡明彥：台股Q4可望挑戰12,000高點

2018-06-14 15:15

萬點新狂熱股 打破五窮六絕的魔咒

2018-06-14 13:08

謝金河：緯穎爆出黑馬的多頭效應

2018-06-14 13:02

在股市高點 投資人通常有2個選擇

2018-06-14 10:13

利空最後測試 半導體漲勢將再起

2018-06-11 09:21

火力全開拚作帳 Q2投信 集團股衝衝衝

2018-06-08 15:10

生技股卡位要趁早 6月布局 7月獲利收割！

2018-06-08 11:30

銅板股出運了！ 精選23檔最具漲相低價股

2018-06-08 11:20

底部完成+本益比10.5倍的好股

2018-06-08 08:57
看更多

熱門文章

富時指數調整生效 台股爆量近1900億元收高73點

2018-06-15 13:40

凱美、帛漢雙雙宣布停牌 市場預期將合併

2018-06-15 21:09

正新印度布局 開花結果

2018-06-15 00:02

中華電信爆假交易 董事長鄭優：依法處理不容許再發生

2018-06-15 10:39

最長14小時49分！中華電股東會登場 歷年上演馬拉松

2018-06-15 10:17

無人店概念 買盤加持

2018-06-15 00:02

友達股東會通過配息1.5元 蔡國新：2018是轉型升級關鍵

2018-06-15 10:20

聯發科股東會通過配發10元股息 晨星梁公偉入列董事

2018-06-15 09:55

華通後市保守 力拚賺錢

2018-06-15 00:02

精材Q2認列資產減損9.61億 估每股虧3.55元

2018-06-15 20:25

美升息效應 外資賣超台股143億

2018-06-15 01:19

腿傷、女兒畢典 嚴凱泰夫婦缺席裕隆股東會

2018-06-15 09:38

法人：蘋概轉機股、伺服器及被動元件族群值得關注

2018-06-15 12:06

就市論勢／光學鏡頭、矽晶圓 亮眼

2018-06-15 00:03

端節變盤說 市場觀望

2018-06-15 00:02

台指期驚奇大擺尾 翻揚70點

2018-06-15 14:35

中華電董座鄭優：499方案 我負責到底

2018-06-15 14:35

台郡營運 將旺到年底

2018-06-15 00:02

旺宏產能滿載 一路發

2018-06-15 00:02

三大法人賣超台股80.42億元

2018-06-15 15:26

欣興量價齊揚 衝破半年線

2018-06-15 10:11

友達配1.5元現金「2018轉型關鍵年」

2018-06-15 14:35

瑞儀穩獲利 技術差異化

2018-06-15 00:02

宏碁陳俊聖向小股東喊話 宣示宏碁三部曲

2018-06-15 11:34

盟立在手訂單 創新高

2018-06-15 00:02

兆豐金股東會 小何麗玲獻花大讚張兆順為金融男神

2018-06-15 11:08

東台在手訂單 衝高

2018-06-15 00:03

嘉晶今年成長看增2成 母公司漢磊拚季季賺

2018-06-15 14:35

全民權證／晶電 鎖定逾100天

2018-06-15 00:01

百和 前五月每股賺1.96元

2018-06-15 00:03

陸補貼縮手 太陽能廠傷

2018-06-15 00:02

龍巖 強攻大陸市場

2018-06-15 00:02

上海商銀通過配息1.8元 力拼年底上市

2018-06-15 12:07

Fitbit智慧表夯 矽瑪出運

2018-06-15 00:02

中光電抗紅潮 攻三領域

2018-06-15 00:02

華晶科5月每股純益0.12元 擺脫首季虧損

2018-06-15 17:13

A股入摩排擠台股？ 金管會：6月價量齊揚外資買超

2018-06-15 09:58

和大、為升 選逾二個月

2018-06-15 00:01

昂寶強攻TV 營收添動能

2018-06-15 00:02

英業達三產品 帶旺獲利

2018-06-15 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top