鴻海斥資3億元 衝智慧產權

2018-06-15 22:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



鴻海今日公告，透過旗下子公司Maxwell Holding Limited，以3億元取得FG Innovation IP Company Limited 100%股權。外界推測，鴻海可能將活化自身的智慧財產權（IP），以擴大營收來源。據悉，此智慧產權公司，為資通訊相關專利的公司，包含8K+5G，符合鴻海集團發展戰略。

根據香港官方文件指出，FG Innovation IP Company Limited在2018年2月成立。Maxwell Holding Limited是以1美元的價格，取得FG Innovation IP Company Limited 1,002.77萬股，交易金額約為新台幣3億元。

鴻海對專利布局相當有一套，除每年申請不少專利，對於專利活用運用也相當靈活。例如鴻海入主夏普後，就將夏普的專利，以成立智財子公司ScienBiziP Japan（SBPJ）的方式，來負責智慧財產權活化業務，擴大營收來源。

法人則認為，鴻海也不排除將本身自有專利，未來透過FG Innovation IP Company Limited進行活化。

鴻海董事長郭台銘，之前接受大陸媒體訪問時表示，鴻海集團深耕知識產權，第一件大陸專利的申請是1992年7月16日，1998至2000年連續三年中國企業大陸專利申請第一，2002至2010年，連續九年中國企業大陸專利申請排名前三，1984年至今，華人企業全球專利累積申請第一、核准第一。可以看出，鴻海集團在全球智慧產權的實力，相當堅強。