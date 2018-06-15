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元大金股東會 通過配發現金股利0.55元

2018-06-15 12:09經濟日報 記者吳苡辰╱即時報導

元大金控今(15)日召開2018年度股東常會，會中提報2017年度營業、財務報表及盈餘分配等審查報告，並決議盈餘分派等議案。股東會中通過106年度盈餘分派案，配發現金股利6,501,110,000元，每股約分配現金股利0.55元。

金控董事長王榮周致詞表示，國內外資本市場投資熱絡，有利於國內金融業之投資收益，本金控長期以來秉持穩健的經營態度，積極把握各項業務發展契機，以提升股東價值為依歸，106年度創造出稅後淨利新臺幣162.05億元的成績。另為持續強化市場地位，完成多項併購案，透過更多地區及產品的發展，以增加多元化的收益。截至106年底金控負債淨值比率為15.90%，集團資本適足率為133.19%，財務結構穩健。

元大金控中長期經營策略主軸為「穩固核心、驅動成長」。證券子公司以經紀通路之優勢，發展私人銀行等級的財富管理服務。海外經營則建構連接台、港、韓、倫敦、泰國、印尼、越南等國際交易平台，目標成為亞洲區域型國際投資銀行。

銀行子公司著手整合暨調整業務結構，提升合併綜效；五大事業處分別統籌業務發展策略與執行，強化國內外營業據點的業務連繫與合作，提供客戶跨境金融服務，擴大海外業務之比重。壽險子公司持續推廣「保障暨長年期」及「理財型」商品，以「退休生活」、「退休醫療」與「退休照護」三大訴求為主。另順應數位金融潮流，持續優化電商平台之介面、架構與功能，充實網路投保商品線。

展望未來，在全球經濟走向不確定性高，皆可能使金融市場波動加劇的情況下，元大金控持續因應業務發展需要，調整各子公司資本結構，來強化整體競爭力，專注於資產品質水準提升，並致力於良好的風險控管及務實穩健的業務發展，發揮金控資源整合最大綜效，並持續追求公司治理精神的具體實踐。

元大金控股東會退休

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