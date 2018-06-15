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上海商銀通過配息1.8元 力拼年底上市

2018-06-15 12:07經濟日報 記者吳苡辰╱即時報導

上海商銀（5876）今（15）日召開股東常會，通過2017年度盈餘分配每股現金股利1.8元，成為國內首家突破銀行法對現金股利設下1.5元天花板的銀行，依照昨日收盤價37.1元計算，殖利率達4.85%，並預計於年底上市。

上海商銀股東會由董事長榮鴻慶親自主持，股東會同時順利完成選舉董事與獨立董事，由榮鴻慶、李慶言、陳逸平、榮智權、顧肇基、Magnetic Holdings Limited（代表人榮康信）、邱怡仁、陳善忠及鄭家驊等9位連任董事，李庸三、陳木在及謝金虎當選獨立董事。

其中，陳木在為新任獨立董事，股東會後，隨即分別召開董事會及常務董事會，順利推舉榮鴻慶連任董事長，李慶言、陳逸平及李庸三連任常務董事。

榮鴻慶自1967年即擔任上海商銀董事，1983年擔任副董事長，主導該行營運發展，積極擴充分行與營運規模，1991年當選董事長迄今，穩健帶領上海商銀擴張國內外營運版圖，也踏上準備股票上市之路。

目前上海商銀在國內有69家分行，在香港、越南及新加坡也設有分行，在泰國、柬埔寨及印尼則設有辦事處；另外，在香港也擁有子行上海商業銀行，該子行在美國、英國及大陸均設有分行，使得上海商銀在全球的營業據點涵蓋歐美、東南亞、大陸及香港，國際金融版圖完整。

上海商銀去年合併報表稅前盈餘212.1億元，稅後盈餘166.2億元，其中，稅後淨利歸屬母公司業主123.9億元，稅後每股盈餘3.04元，獲利能力名列本國銀行前段班。

今年第1季合併報表稅前盈餘50.9億元，稅後盈餘38.4億元，其中，稅後淨利歸屬母公司業主29.4億元，稅後每股盈餘0.72元，3月底逾放比0.32%，備抵呆帳覆蓋率446.30%，資本適足率及第一類自有資本比率分別為14.31%及13.12%，整體營運表現相當穩健。

上海商銀發言人林志宏表示，今年營運的重點為內外兼修，雙管齊下，在對外營運發展方面，將加強國內外通路的拓展，以及金融科技的應用，強化虛擬通路的功能，今年5月底已向金管會提出申請設立3家國內新分行。

在對內管理方面，該行在4月已依金管會的新規定，於總行設置專責獨立之法令遵循處與資訊安全處，將持續強化防制洗錢與法令遵循制度，以及資訊安全的管理。

上海商銀今舉行股東會，圖為董事長榮鴻慶 （中）、陳逸平駐行常董（左一）、總經理陳...
上海商銀今舉行股東會，圖為董事長榮鴻慶 （中）、陳逸平駐行常董（左一）、總經理陳善忠（右一）與副總經理榮康信 （右二）。上海商銀提供
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上海商銀股東會

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