大立光持續擴充產能 希望再覓地3至4萬坪

2018-06-12 14:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



大立光今（12）日召開股東會，該公司持續擴充產能，除了台中西屯區工業區的土地將儘速開發利用，另外也希望再覓地3至4萬坪。

大立光執行長林恩平指出，目前還沒找到適當的土地，希望地點離該公司總部越近越好，如車程30分鐘以內，同時也要招工容易，並有公共設施。