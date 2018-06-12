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大立光持續擴充產能 希望再覓地3至4萬坪

2018-06-12 14:27經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

大立光今（12）日召開股東會，該公司持續擴充產能，除了台中西屯區工業區的土地將儘速開發利用，另外也希望再覓地3至4萬坪。

大立光執行長林恩平指出，目前還沒找到適當的土地，希望地點離該公司總部越近越好，如車程30分鐘以內，同時也要招工容易，並有公共設施。

大立光股東會林恩平

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