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達邁股價開高走高攻上90元關 續寫波段新高

2018-06-12 10:44經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

達邁股（3645）今（12）日開高走高，股價盤中攻上90元大關，改寫四個多月來的新高。

隨著蘋果iPhone即將組裝出貨，達邁受惠石墨散熱片開始出貨給蘋果新款手機，第3季傳漲價7%至15%，基本面受到法人青睞，看好獲利逐年成長。

達邁為全球第四大PI薄膜廠商，身處電子軟板（FPC）上游，主要從事聚醯亞胺薄膜（簡稱PI）的製造與銷售；由於蘋果新iPhone第3季即將面市，6月開始，相關零組件已經開始啟動拉貨程序。

達邁繼首季調漲產品價格後，預計7月起將再漲價7%至15%，將帶動毛利率向上增長，預估單季營收將較去年同期成長超過30%。

蘋果漲價iPhone

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