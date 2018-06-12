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A股入摩效應發威 富邦上証正2卡位更有力

2018-06-12 09:05經濟日報 記者王皓正╱即時報導

儘管目前中國面臨美國貿易戰的不確定因素干擾，但在市場普遍看好A股入摩的利多加持之下，資金已悄然進駐A股市場。

富邦上証180單日正向兩倍基金經理人粘瑞益表示，根據Wind統計資料顯示，滬、深股通自開通以來，累計淨流入金額雙雙創下歷史新高，顯示在A股入摩效應加持下，場外資金已提前為布局A股作準備，建議投資人除以A股原型ETF布局外，可以富邦上証正2（股票代號：00633L）卡位，更添增益之效。

粘瑞益指出，現階段A股有兩大利多支撐，包括資金活水湧現，以及政策利多釋放。

根據ind統計資料顯示，滬、深股通自2014年11月17日、2016年12月5日開通以來，截至5月31日為止，累計淨流入金額分別達2,644億及2,148億人民幣，雙雙創下歷史新高紀錄。

其中單就5月來看，滬、深股通淨流入總額即達509億人民幣（滬、深股通分別淨流入268億及241億人民幣），創下滬、深股通開通以來單月新高，顯示在A股入摩效應加持之下，資金活水湧現，場外資金已提前為布局A股作準備。

除了資金活水不斷外，粘瑞益說，政策亦透露出正向訊號，隨著時序進入6月之後，商業銀行將有逾2兆人民幣的短期債務需償還，加上7月即將面臨繳稅季的壓力之下，預期中國央行年內第三次降準的機率將增加，幅度預估落在0.5至1.5個百分點，有望持續透過降準置換MLF（中期借貸便利）的貨幣市場操作釋放流動性。

未來隨著金融資管新規落實下，銀行將面臨資產結構的調整，中國央行勢必擴大流動性因應，資金面將有利A股下檔支撐。

A股人民幣

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