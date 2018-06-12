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專家：美國REITs折價幅度大 正逢進場好時機

2018-06-12 09:02經濟日報 記者王皓正╱即時報導

美國REITs目前折價幅度約10%，顯示目前價格便宜，根據彭博統計，2015~2016年當REIT 折價幅度逾10%時進場投資，三個月的報酬率近10%，顯示當REITs價格超跌時，都是進場好時機。

台新北美收益基金經理人李文孝表示，今年以來美國REITs在年初大跌後緩步走揚，基本面轉佳，在下周聯準會會議前，可能有些微震盪，建議投資人可以趁指數修正後進場，今年預期仍有表現空間。

台新北美收益基金經理人李文孝表示，REITs受到美國升息及美債殖利率走升的影響，今年以來表現相對弱勢，今年2月折價幅度一度超過15%，進一步觀察美國經濟數據都維持在高檔，且就REITs基本面分析，今年獲利預估將加速到4%。

其中工業類與旅館類上修幅度較大，旅館類由於今年有許多併購題材，推升表現，此外，在評價方面，REITs股利率約4%，與美債有110點利差，預期對於資金仍有吸引力。

李文孝指出，整體而言，美國REITs在工業、住宅、數據中心與旅館方面，需求旺盛，租金穩健成長，基本面無虞。

今年最低點以來漲幅逾一成，預期美國聯準會利率決策會議前後，短線可能出現震盪，中長線由於評價低，今年預期仍有不錯表現，建議投資人可以在修正後進場投資。

美國聯準會台新

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