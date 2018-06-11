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全球矚目世紀交鋒！4張圖表 3分鐘看懂川金會

史丹佛性侵案：加州用公投罷免了恐龍法官？

利空最後測試 半導體漲勢將再起

2018-06-11 09:21聯合新聞網 理財周刊

SEMI公布最新統計報告，2018年第1季全球半導體設備出貨金額再創單季歷史新高...
SEMI公布最新統計報告，2018年第1季全球半導體設備出貨金額再創單季歷史新高，達170億美元，較 2017年第4季所創下的高點還高出12%。歐新社
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