親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

法網／納達爾空前11冠 網壇史上第2人

就市論勢／IC設計族群 前景俏

2018-06-11 00:03經濟日報 曾炎裕（群益投顧副總裁）

報系資料照片
報系資料照片
分享

盤勢分析

臉書過去10年陸續與60家通訊設備製造商資料共享，允許這些廠商取用臉書用戶資料，其中包括華為、聯想、OPPO、TCL等大陸業者，這件事影響程度理論上很小，不過4月劍橋分析個資濫用也是小事卻引發「FAANG」股價集體大跌，因此還是要注意相關事件後續發展。

台積電公布5月合併營收809.69億元，月減1.1%，主因手機需求疲弱及虛擬貨幣投片量減少，雖然市場樂觀期待蘋果新機效應，但三大供應鏈指標表現不同，大立光營收成長（雖然是大陸手機廠商拉貨），外資還是捧場加碼拉抬股價；鴻海有FII轉投資收益加持，外資也短線翻多；但台積電在創辦人張忠謀正式退休之際，外資偏向觀望等更明確的利多。

曾炎裕點名IC設計5G 圖／經濟日報提供
曾炎裕點名IC設計5G 圖／經濟日報提供
分享

投資建議

近期股王大立光、股后國巨討論熱烈，不過台股真正的股王本家是IC設計族群，由於台積電等晶圓代工產業加持，IC設計公司可全力發展晶片設計，由供給創造需求，例如以前開車和IC幾乎無關，未來每一個都是資料都需要高階晶片傳輸與運算，聯發科對下半年市況看好，積極布局5G與AI。

「5G」題材沸沸揚揚，但需要釐清一點，5G更大應用是在交通類、汽車類、智慧城市等應用端，2020年東京奧運適用5G與更多聯網應用，基地台、核心網路、網路監控攝影機IP CAM及感測器、物聯網開發、中央處理器模組，到車用雷達感測器都屬於5G通訊發展焦點。指數技術面均線多頭排列，短線以補漲搶短股為主。

台積電5G

相關新聞

AI新競賽開打 概念股熱

2018-06-11 00:03

陳奕光專欄／電競供應鏈 打鎂光燈

2018-06-11 00:03

一周盤前股市解析／被動元件、蘋概 聚焦

2018-06-11 00:03

本周美升息攤牌 台股戰前高防震

2018-06-10 13:03

技術指標／台股套牢賣壓 仍待消化

2018-06-10 13:03

台股上週大漲207點 投信看好本週挑戰11270點

2018-06-10 11:32

寶成 15日將補選獨董

2018-06-10 01:21

宏碁、友達、聯發科 15日舉辦股東會

2018-06-10 01:21

蘋概股東會 本周接力登場

2018-06-10 01:21

股海自由行／電競、金融族群 大有可為

2018-06-10 00:46

飆股的故事／新鉅科出貨看升 力拚轉盈

2018-06-10 00:45

散戶愛公股金控 股東激增

2018-06-10 00:42

鄭貞茂 推定期定額買零股

2018-06-10 00:41

17檔內資抬轎 行情點火

2018-06-10 00:22

匯損回沖股 買氣燒

2018-06-10 00:17

上海商銀IPO 金融重頭戲

2018-06-10 00:06

股海常勝軍／台股「銘人賽」 展開新競局

2018-06-09 00:38

火力全開拚作帳 Q2投信 集團股衝衝衝

2018-06-08 15:10

生技股卡位要趁早 6月布局 7月獲利收割！

2018-06-08 11:30

銅板股出運了！ 精選23檔最具漲相低價股

2018-06-08 11:20

底部完成+本益比10.5倍的好股

2018-06-08 08:57

本益比今昔差異大 NVIDIA 我就是AI

2018-06-07 13:25

錸德效應全面擴散 誰是接棒人？

2018-06-07 13:15

變天？市場派襲擊老牌公司

2018-06-07 13:12

謝金河：老人與狗的遊戲不斷上演

2018-06-07 13:08
看更多

熱門文章

權證教戰／除權息影響升火 金融股添想像

2018-06-10 13:03

樺漢董座發豪語：3年後養出3千金

2018-06-10 13:02

本周美升息攤牌 台股戰前高防震

2018-06-10 13:03

技術指標／台股套牢賣壓 仍待消化

2018-06-10 13:03

法人觀點／垂直整合顯效 樺漢今年業績再望新高

2018-06-10 13:02

攻陸「智」造 樺漢搶上兆商機

2018-06-10 13:02

台股上週大漲207點 投信看好本週挑戰11270點

2018-06-10 11:32

從期貨看現貨／期貨避險增溫 以盤代跌紓壓

2018-06-10 13:03

AI新競賽開打 概念股熱

2018-06-11 00:03

陳奕光專欄／電競供應鏈 打鎂光燈

2018-06-11 00:03

鴻海權證 上周看多第一位

2018-06-11 00:03

一周盤前股市解析／被動元件、蘋概 聚焦

2018-06-11 00:03

5月營收 台達電攀近5月高點

2018-06-11 00:03

越南傳罷工 台廠安啦

2018-06-11 00:03

儒鴻今年每股拚賺19元

2018-06-11 00:03

就市論勢／IC設計族群 前景俏

2018-06-11 00:03

5月營收／長華科+3.2％ 本季匯賺

2018-06-11 00:03

5月營收／事欣科-10％ 有望回溫

2018-06-11 00:03

興櫃銅板股 領漲尖兵

2018-06-11 00:03

陳飛龍…做別人不敢做的事

2018-06-11 00:03

美琪瑪、精測 認購夯

2018-06-11 00:03

5月營收／崇越電+2.7％ 動能強勁

2018-06-11 00:03

南僑大陸獲利 將躍進

2018-06-11 00:03

5月營收 網家兩位數成長

2018-06-11 00:03

鋼廠外銷銳減 業績有壓

2018-06-11 00:03

國巨目標價 小摩喊1,650元

2018-06-11 01:17

大慶：證券票券獲利穩定

2018-06-11 00:03

期貨商論壇／選擇權 多頭降溫

2018-06-11 00:04

期貨商論壇／黃金期 上檔有壓

2018-06-11 00:04

興櫃股一周巡禮／上海銀成交量稱冠

2018-06-11 00:03

聯茂：旺季出貨 不受無錫廠火警影響

2018-06-11 00:03

自行車雙雄 迎電動商機

2018-06-11 00:03

法人觀點／南僑新單湧入 出貨喊衝

2018-06-11 00:03

興櫃新星／京站商場投資 進軍大陸

2018-06-11 00:03

千附新廠啟用 營運升溫

2018-06-11 00:03

櫃買家族 衝上1,099家

2018-06-11 00:03

5月營收／曜越 增4.6％

2018-06-11 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top