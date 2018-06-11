就市論勢／IC設計族群 前景俏

2018-06-11 00:03 經濟日報 曾炎裕（群益投顧副總裁）



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盤勢分析

臉書過去10年陸續與60家通訊設備製造商資料共享，允許這些廠商取用臉書用戶資料，其中包括華為、聯想、OPPO、TCL等大陸業者，這件事影響程度理論上很小，不過4月劍橋分析個資濫用也是小事卻引發「FAANG」股價集體大跌，因此還是要注意相關事件後續發展。

台積電公布5月合併營收809.69億元，月減1.1%，主因手機需求疲弱及虛擬貨幣投片量減少，雖然市場樂觀期待蘋果新機效應，但三大供應鏈指標表現不同，大立光營收成長（雖然是大陸手機廠商拉貨），外資還是捧場加碼拉抬股價；鴻海有FII轉投資收益加持，外資也短線翻多；但台積電在創辦人張忠謀正式退休之際，外資偏向觀望等更明確的利多。 曾炎裕點名IC設計5G 圖／經濟日報提供 分享 facebook

投資建議

近期股王大立光、股后國巨討論熱烈，不過台股真正的股王本家是IC設計族群，由於台積電等晶圓代工產業加持，IC設計公司可全力發展晶片設計，由供給創造需求，例如以前開車和IC幾乎無關，未來每一個都是資料都需要高階晶片傳輸與運算，聯發科對下半年市況看好，積極布局5G與AI。

「5G」題材沸沸揚揚，但需要釐清一點，5G更大應用是在交通類、汽車類、智慧城市等應用端，2020年東京奧運適用5G與更多聯網應用，基地台、核心網路、網路監控攝影機IP CAM及感測器、物聯網開發、中央處理器模組，到車用雷達感測器都屬於5G通訊發展焦點。指數技術面均線多頭排列，短線以補漲搶短股為主。