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寶成 15日將補選獨董

2018-06-10 01:21經濟日報 記者宋健生／台中報導

全球製鞋龍頭寶成於15日召開股東常會，集團去年合併營收2,786.32億元，續創歷史新高，但因轉投資南山人壽獲利不如預期，稅後純益129.22億元、年減1%，每股純益4.38元，擬配發2元現金股利。寶成股東常會除承認去年度決算表冊暨盈餘分派案外，也將補選一席獨董。

寶成股東營收

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