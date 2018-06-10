宏碁、友達、聯發科 15日舉辦股東會

除了蘋概大廠，本周指標級科技股東會由華碩在12日打頭陣、接著宏碁、聯發科、友達則於15日同步登場。

科技業變化飛速，今年「雙A」股東會，投資人聚焦營運改造方向與進度。華碩去年遭遇營運逆風，公司啟動金融海嘯以來最劇烈的組織變革，去年下半年起華碩營益率已成功止穩，公司去年每股擬派發股息15元，現金殖利率仍有5%以上水準。

下一步，華碩擬轉型朝「智慧企業」目標邁進，華碩董事長施崇棠已宣布暫緩交棒計畫，希望以共同領導方式，在華碩轉型關鍵期，導入智聯服務及新零售等新概念，建置華碩成為智慧企業。預料股東會中會有更清晰的未來藍圖揭示。

至於宏碁「第三波再造」有成，去年每股純益（EPS）0.93元，較前年「轉虧為盈」，並創下近七年新高，每股擬派發現金股利0.7元。

經濟日報提供 分享 facebook 陳俊聖接掌宏碁董座即將滿一周年，繳出漂亮成績單，下一步，宏碁希望打造多成長引擎，布局已久的「宏碁艦隊」藍圖最近搶先曝光，除了4月剛登錄興櫃的宏星技術，集團旗下還有安碁資訊、宏碁智通、安圖斯科技、宏碁資服、展碁和智聯服務等多達六家子公司排隊準備邁向上市之路。小金雞群能對母公司宏碁帶進多少貢獻，成為投資人關注焦點。 聯發科於15日舉行股東會，公司去年營收2,382億元，年減13.5%，EPS15.56元，則略高於前年的15.16元，每股擬配發現金股利10元。董事長蔡明介將在會中說明產業景氣趨勢看法。

聯發科今年將改選董監事，八名董事名單均維持現狀，唯一新面孔是晨星董事長梁公偉，今年將首度加入董事會。

友達股東會同樣將於15日登場，友達2017年交出成果豐碩成績單，獲利323.6億元，創十年新高。不過友達董事長彭雙浪在「營業報告書」中指出，2018年將是最具挑戰的一年，也是轉型升級關鍵的一年。他強調，顯示器產能發展迄今，「產能」已非唯一的競爭優勢，而是要仰賴：技術、營運管理與客戶才是競爭力的關鍵。