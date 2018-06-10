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蘋概股東會 本周接力登場

2018-06-10 01:21經濟日報 記者劉芳妙陳昱翔蕭君暉／台北報導

重量級蘋概電子大廠股東會本周登場。圖為iPhone X。 （本報系資料庫）
重量級蘋概電子大廠股東會本周登場。圖為iPhone X。 （本報系資料庫）
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重量級蘋概電子大廠股東會本周登場，包括股王大立光、金屬機殼龍頭可成、筆電龍頭廣達，以及組裝廠緯創與英業達等。

可成明（11）日舉行股東會，由董事長洪水樹親自主持，由於可成為iPhone機殼主力供應商，外界將關注今年新款iPhone何時開始拉貨，對可成下半年業績貢獻度如何。

大立光12日舉行股東會，會後召開記者會，大立光執行長林恩平有望釋出最新營運展望，預料三鏡頭、3D感測及蘋果新機拉貨等議題將是會中焦點。

經濟日報提供
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大立光本季營收表現優於預期，5月合併營收43.19億元，月增24%，是今年以來高點，大立光表示，5月營收明顯成長，主要因為有些客戶加單，預期6月約與5月相當。

市場預期，大立光本季營收上看123億元，年增近一成，可望挑戰三年來同期新高。

大立光5月營收超乎預期，市場解讀主要受惠非蘋陣營來自中國華為、OPPO新機拉貨積極，尤其大立光5月出貨結構中，千萬畫素鏡頭比重首度突破八成，占比拉高至80%~90%，目前大立光在高階鏡頭市占更為穩固。

英業達與緯創均將在6月14日舉行股東會。法人認為，由於即將進入下半年出貨旺季，英業達業績可望明顯增溫，尤其該公司伺服器強勁成長，是帶動今年業績增長的主力產品之一。

同時，預期法人也將聚焦在英業達Home Pod相關產品的進度，以及新款Home Pod何時會發表。至於緯創是蘋果LCD版iPhone的組裝廠之一，預期，LCD版iPhone何時拉貨，將是外界關心的焦點之一。另外，緯創旗下緯穎在伺服器出貨表現相當亮眼，也將成關注焦點之一。

廣達則在6月15日舉行股東會。上半年為筆電傳統淡季，隨著進入下半年旺季，預期廣達將釋出下半年景氣較為樂觀的訊息，尤其蘋果今年新款筆電亮相進度，將成為焦點。另外，廣達為Apple Watch主力代工廠，Apple Watch為全球穿戴式裝置龍頭，也將成為廣達股東會焦點。廣達旗下雲達在伺服器出貨表現同樣相當強勁，預期也將成為焦點之一。

經濟日報提供
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股東會大立光廣達

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