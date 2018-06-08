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飛捷第2季營收 將創歷史新高

2018-06-08 20:18經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

POS大廠飛捷2018年受惠英國通路子公司BOX持續成長，帶動Mobile POS業績逾倍翻升，2018年合併營收將飛越70億元大關，再創歷史新高，其中，2018第2季業績紅不讓，單季營收將突破20億元，創單季新高。

飛捷5月合併營收6.9億元，較去年同期成長12%，創歷史單月第三高。前五個月合併營收27.02億元，年增16%。飛捷預計5、6月營收維持高檔，單季合併營收將飛越20億元大關，季增率挑戰20%，一舉刷新歷史新高。

飛捷今天舉行股東會，董事長林大成會後指出，POS不死，雖競爭轉趨激烈，但透過產品組合的改善，飛捷致力提升業績，更重視獲利率的表現。他表示，目標五年內，透過KIOSK、Panel PC以及Mobile POS的成長，要把POS的占營收比重由目前的70%至80%，降低到50%以下，以提升獲利。

2017年第四季起，飛捷旗下BOX的業績突飛猛進，拿下英國郵局大型標案，挹注集團業績動能。林大成說，入主BOX屆滿兩年，2017年第四季開始整併效益發揮，大型標案開始進場，2018年BOX也有好表現，未來這家公司的成長動能「會非常強勁」。

在Mobile POS方面，也越來越好。林大成指出，2016年Mobile POS占飛捷營業額僅約2%，2017年倍增到4%，2018年預計會到6%至7%，而計入總營收的成長後，去年此產品線的成長超過一倍，金額約逾2.5億元，2018年進一步上看5億元，持續翻倍。

展望2018下半年，飛捷預計業績維持穩定發展，2018全年度合併營收將正式站上70億元大關，續創新高。

飛捷董事長林大成。記者蕭君暉/攝影
飛捷董事長林大成。記者蕭君暉/攝影
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