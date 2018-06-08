親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

QS大學排名官網將我國旗放成五星旗 教部嚴正抗議

「最後一刻也不低頭」李恕權看著傅達仁微笑飲藥

火力全開拚作帳 Q2投信 集團股衝衝衝

2018-06-08 15:10聯合新聞網 非凡商業周刊

分享

相關新聞

台股回檔整理 法人：避免追高 量縮再布局

2018-06-08 12:05

生技股卡位要趁早 6月布局 7月獲利收割！

2018-06-08 11:30

銅板股出運了！ 精選23檔最具漲相低價股

2018-06-08 11:20

底部完成+本益比10.5倍的好股

2018-06-08 08:57

專家：時序位處空窗期 台股指數通常震盪較劇

2018-06-08 08:06

景岳8日停牌 市場猜白木屋找到買家

2018-06-08 01:35

台股大好+壽險處分債券 七金控純益增雙位數

2018-06-08 01:33

金控雙雄報喜 前五月大賺

2018-06-08 01:30

台股7日成交爆量 今年第三大

2018-06-08 00:30

彈性放假小確幸 要歸零思考

2018-06-08 00:30

台股周六獨步交易 擬取消

2018-06-08 00:30

第三高價股 精測勝出

2018-06-08 00:26

中環當沖量居冠 達22.8萬張

2018-06-08 00:26

國巨三喜 營收、股價、市值創高

2018-06-08 00:25

周末不開盤…外資券商支持 國內券商分歧

2018-06-08 00:08

周六補班 台股獨家開市擬取消

2018-06-08 00:05

就市論勢／汽車、零組件 將回神

2018-06-08 00:02

集保赴泰 談無實體變革

2018-06-08 00:01

達邁獲利 法人按讚

2018-06-08 00:01

手遊概念股 high一夏

2018-06-08 00:01

強勢中小股 掀作帳行情

2018-06-08 00:01

FII在陸股上市給了台灣什麼啟示？ 會計師這麼說

2018-06-07 22:12

景岳8日起暫停交易 市場猜白木屋找到買主

2018-06-07 18:57

李雪雯／《「我是有錢人」迷思566》選股不如選對老闆！

2018-06-07 18:11

人氣歸隊 台股創5月反彈以來最大量

2018-06-07 15:28

台股周六獨家交易 最快明年取消

2018-06-07 14:37

周六補班交易 券商：有利交割進行

2018-06-07 14:37

影／顧立雄：取消台股週六補交易 券商公會說尊重

2018-06-07 13:35

本益比今昔差異大 NVIDIA 我就是AI

2018-06-07 13:25

阿文師：大盤短線震盪 個股仍有空間

2018-06-07 13:16

錸德效應全面擴散 誰是接棒人？

2018-06-07 13:15

變天？市場派襲擊老牌公司

2018-06-07 13:12

謝金河：老人與狗的遊戲不斷上演

2018-06-07 13:08

被動元件MLCC供不應求 國巨再攀新高價

2018-06-07 12:14

回應美商建議 顧立雄：考慮明年取消台股獨步開盤

2018-06-07 10:01

顧立雄：將取消台股周六獨家開市 最快明年起上路

2018-06-07 10:01

台股週六獨家交易 顧立雄：最快明年取消

2018-06-07 09:42

顧立雄：最快明年起周末補班股市不開盤

2018-06-07 09:30

那斯達克指數續創高 台股拚前高

2018-06-07 08:33
看更多

熱門文章

金控雙雄報喜 前五月大賺

2018-06-08 01:30

國巨5月營收再衝新高 今年獲利看逐季增

2018-06-07 18:32

李雪雯／《「我是有錢人」迷思566》選股不如選對老闆！

2018-06-07 18:11

景岳8日起暫停交易 市場猜白木屋找到買主

2018-06-07 18:57

鴻海股價 重返90元

2018-06-08 00:41

FII在陸股上市給了台灣什麼啟示？ 會計師這麼說

2018-06-07 22:12

周六補班 台股獨家開市擬取消

2018-06-08 00:05

國巨三喜 營收、股價、市值創高

2018-06-08 00:25

中美晶入股台特化

2018-06-08 00:01

強勢中小股 掀作帳行情

2018-06-08 00:01

日電貿-2% 美桀+8%

2018-06-08 00:02

景岳8日停牌 市場猜白木屋找到買家

2018-06-08 01:35

臻鼎紅火 看旺到10月

2018-06-08 00:01

電競營收年增260% 宏碁5月營收創今年次高

2018-06-07 21:57

達邁獲利 法人按讚

2018-06-08 00:01

台積電5月營收809.69億元 連二個月下滑

2018-06-08 13:48

台股大好+壽險處分債券 七金控純益增雙位數

2018-06-08 01:33

旺宏+9.8% 華邦微增

2018-06-08 00:02

彰銀股東會1小時結束創紀錄 今年獲利有機會再創新高

2018-06-08 12:37

彈性放假小確幸 要歸零思考

2018-06-08 00:30

台股7日成交爆量 今年第三大

2018-06-08 00:30

第三高價股 精測勝出

2018-06-08 00:26

手遊概念股 high一夏

2018-06-08 00:01

友達彩晶5月營收回溫

2018-06-08 00:01

台股周六獨步交易 擬取消

2018-06-08 00:30

華邦5月營收攀7個月高 旺宏今年次高

2018-06-07 18:16

遠東新力麗新纖 帶勁

2018-06-08 00:02

股東會旺季到來 今年股利所得課稅大不同　　

2018-06-07 21:18

致茂5月營收20.8億元 自動化大成長

2018-06-07 15:48

周末不開盤…外資券商支持 國內券商分歧

2018-06-08 00:08

台股挑戰前波高點不成 挫低95點收11,156

2018-06-08 13:46

雷虎成長43% 全年拚轉盈

2018-06-08 00:02

台郡5月營收16.76億 拚逐月升溫

2018-06-07 20:50

群聯Q2業績估增一成

2018-06-08 00:01

FII掛牌未激勵鴻海表現 台股回跌百點失守5日均線

2018-06-08 14:48

台積聯發科 四檔亮

2018-06-08 00:01

中環當沖量居冠 達22.8萬張

2018-06-08 00:26

緯軟增7.9% 連三月攻頂

2018-06-08 00:01

特斯拉報喜 貿聯股價衝高

2018-06-08 00:01

減資+股息 亞昕每股發2元

2018-06-08 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top