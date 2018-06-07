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從FII上市　看台資企業在陸股的IPO之路

2018-06-07 22:56經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

鴻海子公司富士康工業互聯網 (FII)8日在大陸A股風光掛牌上市，重新燃起了台資企業赴大陸A股追尋「本夢比」的希望，FII今後的表現不但將牽動台灣的資本市場，也將影響兩岸三地企業的何去何從。

在FII效應下，已引發國內上市櫃公司出走的恐慌潮，據證交所統計，台商符合A股上市條件就有100多家，不過，證交所董事長許璋瑤對台灣資本市場相當有信心，認為台灣以中小企業為主，大家不要只看FII。　

3月8日下午中國證監會發行審核委員會拍板，鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）IPO案以36天光速過關；消息傳來，震撼了兩岸三地。

台灣這一邊，鴻海的簽證會計師事務所資誠，不停地有老客戶探詢「公司可不可以到A股掛牌？」市場暨業務發展長、中國業務發展主持會計師林鈞堯接受本報專訪時，就有一家已在台上市的公司剛好要洽談如何分拆業務到大陸IPO（首次公開發行）的事情。

不只這樣，隔天還有另外一家上市櫃公司也要來談「公司適不適合到A股掛牌」？

對岸那頭，台商協會也和普華永道（PwC China）主動聯繫，希望了解無根台商有沒有能力在A股IPO？4月底就安排了一場「台資企業在中國A股上市的機會與挑戰」說明會。

「很多企業都很心動，也都在問。」資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏如此形容。

2016年以前，大陸IPO平均審核速度是三年，排隊等待審查的企業過多，因此形成「堰塞湖」現象。2016年起，IPO審核速度大大縮短，等待IPO多年的亞翔、元祖、匯頂科技... 等十家台資企業在二年間陸續獲准上市。

但自2017年10月起審核速度又放緩了，勤業眾信上市櫃委員會負責人謝明忠表示，去年第1季A股有134家企業掛牌，但今年第1季則大幅下滑到只有38家，「審核又趨嚴了」。

FII這顆震撼蛋，讓台商思考：大陸是不是風向又改了？是不是又有機會到大陸追求高本益比了？台資企業有沒有綠色通道「直達車」？

這些企業起心動念有三問：公司可不可以到A股IPO？公司適不適合到大陸IPO？公司有沒有能力到A股IPO？

「第一個起心動念的是無根台商」林鈞堯說，無根台商早已到大陸許久，以大陸為生產基地、市場，「有高度興趣」到大陸上市，元祖就是最好的例子，在台灣沒有上市，這類的台商要在大陸上市問題相對單純。

勤業眾信會計師施景彬則指出，KY股過去因大陸審核「堰塞湖」問題，轉而來台上市，但如今大陸局勢改變，從2016年「堰塞湖」洞開後，就開始考慮轉向到大陸IPO，「這些企業有的已經IPO，有的尚在輔導中」。

亞翔、元祖和匯頂科技當年在大陸風光上市，分別代表著三種不同類型，在台已上市13年的亞翔首創「T+A模式」，將在大陸子公司直接分拆在A股上市；元祖是無根台商；匯頂科技則是聯發科轉投資公司。

「如何維持在兩岸資本市場都上市？」林均堯強調，多數來探詢赴陸IPO的企業，不少已在台上市櫃，因此，都主張採亞翔「T+A」模式，或者希望以「F+A」模式登陸，F股後稱KY股。

至於有興趣的產業類別，包含傳統產業、科技業、飯店業和大陸當地的環保業等。儘管FII光速過關，但，安永執行長傅文芳認為，FII是指標型企業，並非所有台資企業都可以享受此禮遇，「鴻海是空前，後面恐怕也很難有公司超越」。

截至3月底止，當年風光在陸上市的亞翔、匯頂科技至今依舊風光，林鈞堯說「股價均較發行價成長了300％以上」；元祖則成長了78％，「表現也還不錯」。

但，施景彬強調，在陸上市的28家台資企業，已有三分之二、19家跌破掛牌價。

台資企業的A股上市之路，漫漫長路，卻是兩樣情。謝明忠說「高本益比也許看得到，卻吃不到」，「不是頂著A股招牌，永遠就有高本益比」。

A股IPO台商

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